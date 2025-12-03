به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای هیل وابسته به کنگره آمریکا، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، عفو خوان اورلاندو هرناندز رئیس‌جمهور سابق هندوراس توسط دونالد ترامپ را شرم آور خواند.

وی با اشاره به عفو همزمان یک قاچاقچی مواد مخدر و اقدام نظامی علیه ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق، گفت: همه می‌دانیم که ترامپ، کارهای متناقض زیادی انجام می‌دهد؛ کاخ سفید پر از تضاد و ریا شده است، اما عفو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، اقدامی شرم‌آور، نادرست و خطرناک حتی برای خود ترامپ است.

این فعال سیاسی دموکرات افزود: آزاد کردن یک قاچاقچی و در عین حال، هدف قرار دادن کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر، اقدامی مضحک است.

وی تصریح کرد: فردی که ترامپ عفو کرده، به انتقال ۴۰۰ تن کوکائین به ایالات متحده محکوم شده است. این در حالی است که ترامپ، کشتی‌های مشکوک به حمل مواد مخدر را هدف قرار می‌دهد تا از ورود مواد به آمریکا جلوگیری کند؛ کاری که خطر درگیر شدن آمریکا در جنگ با ونزوئلا را افزایش می‌دهد.

شومر ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور، نمی‌توان هم شعار مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و پاکسازی خیابان‌ها از مواد مخدر را داد و هم یک قاچاقچی خطرناک و محکوم‌شده را آزاد کرد. این پیام خطرناکی به دیگر جنایتکاران می‌فرستد و آن، این است: اگر با ترامپ رابطه خوبی داشته باشید، هر چقدر هم مواد مخدر به خیابان‌ها بیاورید، عفو خواهید شد.

آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، حضور نظامی خود را در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرزهای ونزوئلاست. کاخ سفید، هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.