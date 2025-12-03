  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

شومر خطاب به ترامپ:عفو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر شرم‌آور است

رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا، عفو یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر توسط رئیس‌جمهوری این کشور را دادن مصونیت به مجرمان و جنایتکاران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای هیل وابسته به کنگره آمریکا، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، عفو خوان اورلاندو هرناندز رئیس‌جمهور سابق هندوراس توسط دونالد ترامپ را شرم آور خواند.

وی با اشاره به عفو همزمان یک قاچاقچی مواد مخدر و اقدام نظامی علیه ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق، گفت: همه می‌دانیم که ترامپ، کارهای متناقض زیادی انجام می‌دهد؛ کاخ سفید پر از تضاد و ریا شده است، اما عفو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، اقدامی شرم‌آور، نادرست و خطرناک حتی برای خود ترامپ است.

این فعال سیاسی دموکرات افزود: آزاد کردن یک قاچاقچی و در عین حال، هدف قرار دادن کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر، اقدامی مضحک است.

وی تصریح کرد: فردی که ترامپ عفو کرده، به انتقال ۴۰۰ تن کوکائین به ایالات متحده محکوم شده است. این در حالی است که ترامپ، کشتی‌های مشکوک به حمل مواد مخدر را هدف قرار می‌دهد تا از ورود مواد به آمریکا جلوگیری کند؛ کاری که خطر درگیر شدن آمریکا در جنگ با ونزوئلا را افزایش می‌دهد.

شومر ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور، نمی‌توان هم شعار مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و پاکسازی خیابان‌ها از مواد مخدر را داد و هم یک قاچاقچی خطرناک و محکوم‌شده را آزاد کرد. این پیام خطرناکی به دیگر جنایتکاران می‌فرستد و آن، این است: اگر با ترامپ رابطه خوبی داشته باشید، هر چقدر هم مواد مخدر به خیابان‌ها بیاورید، عفو خواهید شد.

آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، حضور نظامی خود را در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرزهای ونزوئلاست. کاخ سفید، هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.

نظر شما

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      زندان بماند برای چکار آزاد شود باز برود کوکائین بیاورد درآمد کسب بکنند به ترامپ هم چیزی برسد سومر هرگز نمی داند برای ونزوئلا مواد مخدر بهانه است ترامپ میخواهد به مردم بگوید من اینطوری هستم آشکارا اعلام میکندمن قاچاقچی را آزاد میکنم کشوری که هیچ ارتباطی با مواد ندارد حمله میکنم ترامپ خودش از همان گانگسترهاست
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      هنوز سومر نمی داند ترامپ از همان قماشند که 400تن کوکایین ردو بدل کرده قاچاقچی حتما عامل سیا ویا موساد بوده
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ترامپ وقاچاقچی شباهتهای زیادی باهم دارند شاید هم ترامپ اورا نماینده تامل اختیار خودش درامریکاست لاتین معرفی بکند
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      حتما پیشنهاد بزرگی به ترامپ داده کمش 10/20میلیارد داده
    • فریدون IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ رقبای قاچاق‌ چی را از میدان رقابت بیرون می کند تا پرزیدنت‌قاچاق چیان شود
    • فریدون IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ‌ شرم‌ و حیا سرش نمیشود زیاد حرف بزنی شلوارش را در می آورد و می رقصد

