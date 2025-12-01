حزب حاکم هندوراس مدعی پیروزی در انتخابات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، حزب چپ‌گرای آزادی و بازسازی (لیبره)، که حزب حاکم در هندوراس است با انتشار یک نظرسنجی، اعلام کرد که «ریکسی مونکادا» نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس پیشتاز است.

حزب لیبره، داده‌های نظرسنجی مؤسسه «پُل‌اچ‌ان» را در شبکه ایکس منتشر کرد که نشان می‌دهد مونکادا ۳۸ درصد آراء را به دست آورده است.

براساس این نظرسنجی که از رأی دهندگان پای صندوق‌های رأی گرفته شده، «سالوادور نصرالله» از حزب لیبرال با ۳۲ درصد رأی در جایگاه دوم و «ناصری آسفورا» از حزب ملی هندوراس با ۲۳ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

انتخابات سراسری هندوراس روز یکشنبه (۳۰ نوامبر) برگزار شد و رأی‌دهندگان علاوه بر رئیس‌جمهوری و سه معاون، ۱۲۸ عضو کنگره ملی، ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی (پارلاسِن)، همچنین ۲۹۸ شهردار و بیش از ۲ هزار عضو شوراهای محلی را برگزیدند. طبق قانون، انتخابات ریاست‌جمهوری در هندوراس تک‌مرحله‌ای است و نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، پیروز محسوب می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری هندوراس، در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تهدید کرده بود که در صورت رأی مردم به چپ‌گراها، این کشور را تحریم می‌کند.

ترامپ از آسفورا نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست جمهوری هندوراس حمایت کرده بود.