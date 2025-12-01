نتایج اولیه انتخابات هندوراس؛ نامزد مورد حمایت ترامپ پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج اولیه انتخابات ریاستجمهوری هندوراس نشان میدهد که دو نامزد احزاب محافظهکار از نامزد حزب حاکم، جلوتر هستند. شمارش آرا از حدود ۴۳ درصد حوزههای اخذ رأی تا صبح دوشنبه انجام شده است.
شورای ملی انتخابات هندوراس اعلام کرد که «ناصری آسفورا» از حزب ملی هندوراس با کسب ۴۰.۵۴ درصد آرا در شمارش اولیه آرا، پیشتاز است. سالوادور نصرالله از حزب لیبرال نیز حدود ۳۸.۹۹ درصد آرا را به دست آورده است.
ریکسی مونکادا نامزد حزب سوسیال دموکراتیک آزادی و بازسازی (لیبره) نیز با ۱۹.۴۹ درصد آرا در جایگاه سوم قرار دارد.
این در حالی است که پیش از شروع شمارش آرا، حزب حاکم هندوراس با انتشار یک نظرسنجی، مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شد.
حزب چپگرای آزادی و بازسازی، که حزب حاکم در هندوراس است با انتشار یک نظرسنجی، اعلام کرد که مونکادا نامزد این حزب در انتخابات ریاستجمهوری هندوراس پیشتاز است.
انتخابات سراسری هندوراس روز یکشنبه (۳۰ نوامبر) برگزار شد و رأیدهندگان علاوه بر رئیسجمهوری و سه معاون، ۱۲۸ عضو کنگره ملی، ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی (پارلاسِن)، همچنین ۲۹۸ شهردار و بیش از ۲ هزار عضو شوراهای محلی را برگزیدند. طبق قانون، انتخابات ریاستجمهوری در هندوراس تکمرحلهای است و نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، پیروز محسوب میشود.
انتخابات ریاست جمهوری هندوراس، در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا تهدید کرده بود که در صورت رأی مردم به چپگراها، این کشور را تحریم میکند.
ترامپ از آسفورا نامزد راستگرای انتخابات ریاست جمهوری هندوراس حمایت کرده بود.
