به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان صبح سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: حادثه نشت گاز مونوکسید کربن در خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه روستای کوله شهرستان دیواندره به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و پس از دریافت این گزارش، چهار دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شد.

بابک هدائی، با تأیید این حادثه گفت: به‌دنبال انتشار گاز مونوکسید کربن، هشت دانش‌آموز دچار علائم مسمومیت از جمله سردرد، تهوع، ضعف، گیجی و مشکلات تنفسی شده بودند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن به محل حادثه، ضمن ارزیابی وضعیت و ایمن‌سازی محیط، اقدامات درمانی اولیه از جمله اکسیژن‌تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی مصدومان را انجام دادند.

به گفته هدائی، دانش‌آموزان پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان همچنین با اشاره به لزوم بازبینی دوره‌ای تجهیزات گرمایشی در مدارس و خوابگاه‌ها، بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و شیوه‌های پیشگیری از بروز چنین حوادثی تأکید کرد.