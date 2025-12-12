  1. استانها
مسمومیت پنج نفر بر اثر گازگرفتگی در محور بانه – مریوان

بانه- پنج نفر در یک واحد مسکونی واقع در محور بانه – مریوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند و با اقدامات فوری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عصر جمعه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از وقوع حادثه گازگرفتگی در ساعات ابتدایی صبح امروز خبر داد.

بابک هدایی افزود: این حادثه در محور بانه – مریوان و محدوده جاده سورن رخ داد و پس از تماس با دیسپچ اورژانس، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اعلام کردند که پنج نفر در یک واحد مسکونی بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند.

وی تصریح کرد: مأموران اورژانس پس از انجام ارزیابی اولیه و ارائه اقدامات درمانی شامل اکسیژن‌تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان رازی بانه منتقل کردند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با گاز CO همزمان با کاهش دما، بر ضرورت سرویس دوره‌ای وسایل گازسوز، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و بی‌حالی، سریعاً محیط را ترک کرده و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

هدایی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ساده اما حیاتی ایمنی می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری کند.

