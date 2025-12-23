انفجار در منزل مسکونی دیواندره ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حادثه انفجار در یک واحد مسکونی در شهرستان دیواندره، چهار نفر دچار مصدومیت شدند و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفتند.

بابک هدائی اظهار کرد: این حادثه به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مصدومان پیش از رسیدن عوامل اورژانس، با همکاری نیروهای آتش‌نشانی از محل خارج شده بودند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با تقدیر از همکاری نیروهای آتش‌نشانی و تلاش کارشناسان اورژانس، تأکید کرد: اورژانس استان با آمادگی کامل، پاسخگوی سریع حوادث و سوانح در سطح استان است.