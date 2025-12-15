مسمومیت خانواده سه نفره با گاز مونوکسید کربن در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به وقوع یک مورد مسمومیت خانوادگی در شهرستان دیواندره گفت: شامگاه یکشنبه گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر زرینه از توابع دیواندره به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
هدائی افزود: در این حادثه، سه نفر از اعضای یک خانواده دچار علائم خفیف مسمومیت با گاز CO شده بودند و کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، معاینات اولیه را انجام دادند و هر سه نفر در همان مکان، به صورت سرپایی درمان شدند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه منجر به آسیب شدید نشده، اما نمونهای هشداردهنده از خطرات بالقوه گاز مونوکسید کربن است.
ضرورت رعایت نکات ایمنی و نصب تجهیزات استاندارد
رئیس اورژانس کردستان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی گفت: شهروندان باید تجهیزات گرمایشی استاندارد خود را بهطور منظم بررسی کنند و از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث مسمومیت با این "قاتل خاموش" پیشگیری شود.
هدائی با اشاره به اینکه گاز مونوکسید کربن بیرنگ، بیبو و بیصداست، تاکید کرد: نصب دستگاههای هشداردهنده CO و رعایت اصول ایمنی در خانهها و محلهای کار، میتواند جان شهروندان را از این تهدید بالقوه محافظت کند.
این حادثه خانوادهای سه نفره را در معرض خطر قرار داد و بار دیگر ضرورت توجه به هشدارهای اورژانس و رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی را یادآوری کرد.
