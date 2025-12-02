‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که دولت نظامی سودان به روسیه پیشنهاد احداث اولین پایگاه دریایی خود در آفریقا و ایجاد یک موقعیت استراتژیک بی‌سابقه مشرف به مسیرهای تجاری حیاتی در دریای سرخ را داده است.

به گفته مقامات سودانی اگر این معامله انجام شود، یک مزیت استراتژیک برای مسکو فراهم خواهد شد که برای تعمیق حضور خود در قاره آفریقا تلاش می‌کند. این تحول یک اتفاق نگران‌کننده برای آمریکا است که به دنبال جلوگیری از کنترل روسیه و چین بر بنادر آفریقایی است.

این گزارش می‌افزاید که بر اساس پیشنهادی ۲۵ ساله که دولت نظامی سودان در اکتبر گذشته به مقامات روسی ارائه کرده است، مسکو حق استقرار حداکثر ۳۰۰ سرباز و پهلوگیری حداکثر چهار کشتی جنگی - از جمله کشتی‌های هسته‌ای - در پورت‌سودان یا یک تأسیسات دیگر در دریای سرخ که هنوز مشخص نشده است را خواهد داشت.

همچنین کرملین اطلاعات داخلی در مورد امتیازات معدنی سودآور در سودان، سومین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا، را به دست خواهد آورد. به این ترتیب مسکو از منطقه پورت سودان موقعیت خوبی برای نظارت بر ترافیک دریایی کانال سوئز، به عنوان مسیر کوتاه بین اروپا و آسیا که حدود ۱۲% از تجارت جهانی را منتقل می‌کند، به دست خواهد آورد.

بنا بر اعلام این روزنامه آمریکایی منابع سودانی اعلام کردند که مسکو در ازای اجازه استفاده نیروهای روسی از خاک سودان در بلندمدت، باید سامانه‌های پیشرفته ضد هوایی روسی و سایر تسلیحات را با قیمت‌های ترجیحی در زمانی که شورای نظامی سودان درگیر جنگ داخلی است، به سودان بدهد.

یک مقام نظامی سودانی به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که سودان به تأمین تسلیحات جدید نیاز دارد، اما انجام معامله با روسیه ممکن است مشکلاتی را با ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایجاد کند.