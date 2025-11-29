گزارش سازمان ملل از قحطی و گرسنگی ۲۱ میلیون نفر در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای در خصوص تحولات اخیر سودان تاکید کرد: قحطی در دو منطقه در سودان تأیید شده است. اما در مناطقی که شدت درگیریها کاهش یافته، دامنه دسترسی برنامه جهانی غذا گسترش یافته و سطح گرسنگی کاهش یافته است.
سازمان پزشکان بدون مرز نیز اعلام کرد که بازماندگان شهر فاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی در غرب سودان، یک ماه پس از تسلط نیروهای واکنش سریع بر شهر و ارتکاب جنایتهای گسترده علیه غیرنظامیان، برای بقا تلاش میکنند.
این سازمان بینالمللی در گزارشی افزود که بیمارانش در منطقه طویله در شمال فاشر از کشتار دستهجمعی، شکنجه و آدمربایی برای باجگیری در داخل شهر و در طول مسیرهای فرار از آن سخن میگویند.
روایتهای بیماران و شاهدان عینی نگرانیها را در مورد کسانی که هنوز مفقود هستند، تأیید میکند.
این سازمان خاطرنشان کرد که با توجه به ظرفیتهای خود در منطقه طویله برای ارائه مراقبتهای پزشکی، در بیمارستانی با ظرفیت ۲۲۰ تخت به کار خود ادامه میدهد و در اردوگاههای آوارگان نیز آب توزیع میکند.
پزشکان بدون مرز اعلام کرد که تقریباً یک ماه پس از تسلط نیروهای واکنش سریع بر فاشر، وضعیت در دارفور شمالی همچنان بحرانی است.
این سازمان ادامه داد: بر اساس مستندات شورای پناهندگان نروژ، حدود ۱۰ هزار نفر که قربانی جنایات دستهجمعی شدهاند، به منطقه طویله فرار کردهاند و در آنجا با شرایط سختی در اردوگاههای متراکم مواجه هستند.
این سازمان افزود: این رقم در مقایسه با حدود ۲۶۰ هزار نفر که طبق برآورد سازمان ملل تا اواخر اوت گذشته هنوز در فاشر بودند، رقم نسبتاً پایینی است.
سازمان بینالمللی مهاجرت به تازگی اعلام کرده است که تعداد آوارگان از فاشر و روستاهای اطراف در دارفور شمالی، از زمان تصرف شهر توسط نیروهای واکنش سریع در ۲۶ اکتبر گذشته به ۱۰۶ هزار و ۳۸۷ نفر افزایش یافته است.
این سازمان تأکید کرد که این سازمان و دیگر سازمانهای بشردوستانه بینالمللی دیگر نتوانستهاند به فاشر دسترسی پیدا کنند و تیمهای آن همچنان در تلاشند تا بازماندگان نیازمند کمک پزشکی را در مکانهای مختلف شناسایی کنند.
این سازمان افزود که تنها چند صد نفر در سه هفته گذشته فاشر را ترک کردهاند و مشاهدات بازماندگان سناریوی فاجعهباری را نشان میدهد که در آن منطقه اتفاق افتاده است.
بحران انسانی سودان به دلیل ادامه جنگ خونین بین ارتش و نیروهای واکنش سریع از آوریل ۲۰۲۳ تشدید شده است که منجر به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر شده است. نیروهای واکنش سریع از ۱۸ ایالت سودان تاکنون بر پنج ایالت منطقه دارفور در غرب تسلط یافته اند.
