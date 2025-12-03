به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت روسیه در سودان اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ای حول محور ساخت پایگاه دریایی روسیه در این کشور با هدف تشدید نگرانی‌های قدیمی طی پنج سال گذشته بابت حضور مسکو در دریای سرخ مطرح می‌شوند.

این سفارت خانه تاکید کرد که گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بدون ارائه مستندات در همین راستا منتشر شده است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز گذشته در گزارشی نوشت که دولت نظامی سودان به روسیه پیشنهاد احداث اولین پایگاه دریایی خود در آفریقا و ایجاد یک موقعیت استراتژیک بی‌سابقه مشرف به مسیرهای تجاری حیاتی در دریای سرخ را داده است.

به گفته مقامات سودانی اگر این معامله انجام شود، یک مزیت استراتژیک برای مسکو فراهم خواهد شد که برای تعمیق حضور خود در قاره آفریقا تلاش می‌کند. این تحول یک اتفاق نگران‌کننده برای آمریکا است که به دنبال جلوگیری از کنترل روسیه و چین بر بنادر آفریقایی است.

این گزارش می‌افزاید که بر اساس پیشنهادی ۲۵ ساله که دولت نظامی سودان در اکتبر گذشته به مقامات روسی ارائه کرده است، مسکو حق استقرار حداکثر ۳۰۰ سرباز و پهلوگیری حداکثر چهار کشتی جنگی - از جمله کشتی‌های هسته‌ای - در پورت‌سودان یا یک تأسیسات دیگر در دریای سرخ که هنوز مشخص نشده است را خواهد داشت.