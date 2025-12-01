به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای صنفی مهدیشهر بابیان اینکه گشت مشترک نظارت بر بازار کالاهای اساسی همچنان فعال است، ابراز داشت: هدف از این تداوم بازرسی‌ها ایجاد ثبات در بازار است.

وی با بیان اینکه رویکرد رعایت حقوق مصرف کنندگان در این گشت مشترک دنبال می‌شود، افزود: می‌کوشیم تا شهروندان خریدهای خود را با آرامش بیشتری انجام دهند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه واحدهای عرضه لبنیات در این شهرستان بازرسی شدند، ابراز داشت: برخی از این واحدها تذکرات لازم را دریافت کردند.

مشیریان در ادامه تصریح کرد: موجودی اقلام ضروری و اساسی، قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و رعایت ضوابط تنظیم بازار در آستانه شب یلدا به دقت پایش و با موارد تخلف برخورد می‌شود.

وی حمایت از مصرف کنندگان و افزایش اعتماد عمومی در دستور کار برنامه‌های جهاد است، افزود: طبق برنامه ریزی این بازدیدها در آستانه شب یلدا شدت بیشتری خواهد گرفت و قطعاً با موارد تخلف برخورد می‌شود.