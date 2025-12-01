  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

تداوم نظارت بر بازار مهدیشهر؛ قیمت‌ها کنترل می‌شود

تداوم نظارت بر بازار مهدیشهر؛ قیمت‌ها کنترل می‌شود

مهدیشهر- رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار کالاهای اساسی، از اجرای اقدامات کنترلی برای ایجاد ثبات و مدیریت قیمت‌ها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای صنفی مهدیشهر بابیان اینکه گشت مشترک نظارت بر بازار کالاهای اساسی همچنان فعال است، ابراز داشت: هدف از این تداوم بازرسی‌ها ایجاد ثبات در بازار است.

وی با بیان اینکه رویکرد رعایت حقوق مصرف کنندگان در این گشت مشترک دنبال می‌شود، افزود: می‌کوشیم تا شهروندان خریدهای خود را با آرامش بیشتری انجام دهند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه واحدهای عرضه لبنیات در این شهرستان بازرسی شدند، ابراز داشت: برخی از این واحدها تذکرات لازم را دریافت کردند.

مشیریان در ادامه تصریح کرد: موجودی اقلام ضروری و اساسی، قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و رعایت ضوابط تنظیم بازار در آستانه شب یلدا به دقت پایش و با موارد تخلف برخورد می‌شود.

وی حمایت از مصرف کنندگان و افزایش اعتماد عمومی در دستور کار برنامه‌های جهاد است، افزود: طبق برنامه ریزی این بازدیدها در آستانه شب یلدا شدت بیشتری خواهد گرفت و قطعاً با موارد تخلف برخورد می‌شود.

کد خبر 6673913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها