تفسیر «غدیر» نباید موجب تفرقه و تنازع بشود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست غدیر محور وحدت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و انجمن علمی امامت حوزه علمیه در پژوهشگاه مطالعاتی مجمع تقریب برگزار گردید.

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این همایش، اظهار داشت: خداوند عالم بعد از اینکه مسائلی را به امت اسلامی واجب می‌کند، سه توصیه فرمودند: تواصی بالحق، بالصبر و سوم هم تواصی بالمرحمه می‌باشد؛ این سه توصیه‌ای است که خداوند عالم به تمام مؤمنان تکلیف کرده تا در مقابل همدیگر چنین تکلیفی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اصولاً تفرقه از دیدگاه ما از جایی شروع شد که به توصیه‌های به حق پیامبر اعظم محمد مصطفی (ص) توجه نشد، علی رغم اینکه ما بیانات متعدد داشتیم که در فریقین به ولایت، امامت و خلافت امیرالمومنین ثبت و توصیه شده است.

وی افزود: اما به هر دلیل امت بعد از ایشان مسیر دیگری را طی کرد و همین موجبات تفرقه را فراهم آورد؛ از نگاه ما اعتصام به حبل الله یعنی اعتصام به امیرالمومنین علیه السلام، به ولایت الهی، ولایت نبوی و به ولایت علوی است؛ اگر چنین اعتصامی شکل بگیرد و حقی است که از آسمان آویخته شده است، حتماً تفرقه دیگر شکل نخواهد گرفت و وحدت محقق خواهد شد؛ وحدت چیزی است که پیامبر بدان امر کرد و در روایات و آیات متعدد هم به آن اشاره شده است.

دبیرکل مجمع در ادامه با بیان اینکه غدیر نقطه اشتراک مسلمین است اظهار داشت: اشتراکات در اسلام نقطه عطف وحدت است؛ باید بر سر مشترکات با هم تفاهم کنیم و در باب اختلافات هر یک دیگری را معذور بدارد و به اجتهاد خود عمل کند، بالاخره گاهی اوقات راجع به اوصاف الهی که مهم‌ترین عقیده است اختلاف نظر است و در خیلی از عقاید اصولی و اصلی اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: دوری از تفرقه و فتنه مهم است؛ لذا حول اشتراکات جمع شویم و پیرامون اختلافات سخن بگوییم؛ رهبر انقلاب نیز اخیراً فرمودند انسجام ملی را حفظ کنیم؛ طرفی در قم و طرفی در سیستان و بلوچستان، طرفی در کردستان، همه و همه باید انسجام ملی داشته باشند، بنابراین باید به این نکته توجه داشت که شعار ما این است که مشترکات را اخذ می‌کنیم و پیرامون اختلافات هرکس به اجتهاد خودش عمل می‌کند.

شهریاری در ادامه با بیان اینکه غدیر رویدادی است که همگان پذیرفته اند که رخ داده است؛ گفت: به مانند قرآنی که اکنون در جامعه‌ی اسلامی است و همه در آن اختلافی ندارند، اصل غدیر نیز بین شیعه و اهل سنت مشترک است؛ مسئله‌ای که غدیر را با رویدادهای دیگر متفاوت می‌کند این است که این رویداد یعنی تبیین ولایت امیرالمومنین خیلی زیاد و متواتر گفته شده است.

وی افزود: غدیر موجب وحدت است چون یک امر مشترک بین شیعه و اهل سنت است و تفسیر آن نباید موجب تفرقه و تنازع و جنگ بشود؛ اصل ولایت میراث ما است و باید این همبستگی را حفظ کنیم و از بیانات و سخنانی که این همبستگی را خدشه دار می‌کند دوری کنیم، دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل است و باید در مقابل دشمن مشترک متحد باشیم؛ امروز فرصت‌هایی را در جهان اسلام به دست آورده ایم که نباید از دست داد و با همفکری باید آن را غنیمت شمرد و استفاده کرد.