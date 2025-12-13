عشقی: گیر افتادن دو نفر در ارتفاعات کوهستانی اطراف پیر نارکی مهریز

محمد عشقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، شامگاه جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و در ساعت حدود ۲۱:۳۰، گزارشی مبنی بر گیر افتادن دو نفر در ارتفاعات کوهستانی اطراف زیارتگاه پیر نارکی توسط نیروی انتظامی اعلام شد. تیمهای امداد و نجات هلالاحمر بلافاصله به محل حادثه اعزام و عملیات نجات همچنان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، این افراد به دلیل صعبالعبور بودن مسیر و ناآشنایی با منطقه، قادر به ادامه مسیر و بازگشت ایمن نبودهاند و یکی از این افراد از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ادامه داد: پس از دریافت گزارش، تیمهای واکنش سریع هلالاحمر استان و تیم کوهستان هلال احمر مهریز با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و عملیات دسترسی زمینی به حادثهدیدگان آغاز شد.
عشقی بیان کرد: در این عملیات، بالگرد نیروی انتظامی نیز با همراهی و همکاری نیروی انتظامی اعزام که به دلیل ارتفاع زیاد و شرایط کوهستانی منطقه، امکان انجام عملیات هوایی فراهم نشد و بالگرد به محل اولیه بازگشت.
وی گفت: در حال حاضر، امدادگران هلالاحمر با توجه به شرایط سخت منطقه، کارگاهی بودن مسیر، دستبهسنگ و وجود درهها، در حال انجام عملیات نجات و انتقال زمینی حادثهدیدگان به پایین دست هستند، عملیات امدادی تا ساعتی دیگر ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن قدردانی از همراهی و همکاری سردار نگهبان فرمانده نیروی انتظامی، بیان کرد: گزارش تکمیلی از روند و نتیجه نهایی عملیات پس از پایان عملیات متعاقباً به اطلاع همشهریان خواهد رسید.
