۴ فروند شناور حامل قاچاق در خلیج فارس توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان ما طی عملیات دقیق اطلاعاتی و رصد مستمر مسیرهای تردد شناورهای مشکوک، موفق شدند چهار فروند شناور تجاری حامل محموله بزرگ کالای قاچاق را که قاچاقچیان قصد انتقال آن به داخل کشور داشتند، شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این محموله شامل ۶ هزار و ۵۳۶ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه لوازم پزشکی، هزار و ۵۰۰ ثوب پوشاک، ۲۳۵ عدد لپ‌تاپ قطعات کامپیوتر، یک دستگاه لیفتراک و موتورسیکلت و… بود که قاچاقچیان آنها را بدون هرگونه مدارک قانونی از مسیرهای فرعی وارد مرزهای آبی کرده بودند.

خسروی ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در همین راستا پنج نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تأکید کرد: مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه در دریا، لحظه‌ای اجازه سوءاستفاده به سوداگران قاچاق نمی‌دهند و مقابله با این پدیده مخرب را با قدرت ادامه خواهند داد.