۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

میرحسینی: باران و برف در یزد از امروز شدیدتر می‌بارد

یزد_ کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: امروز بارندگی‌ها شدت بیشتری می‌گیرد و در روزهای چهارشنبه تا جمعه سراسر استان شاهد بارش برف و باران، وزش باد شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی گفت: از بعدازظهر امروز، بارندگی‌ها شدت بیشتری می‌گیرد و در روزهای چهارشنبه تا جمعه، سراسر استان شاهد بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد بود.

وی افزود: کاهش تدریجی و محسوس دما از فردا آغاز می‌شود و از اوایل هفته آینده، یخبندان سراسری در استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان یزد بیان کرد: این شرایط می‌تواند منجر به لغزندگی جاده‌ها، مه‌آلودگی و اختلال در تردد شود؛ به رانندگان توصیه می‌شود زنجیر چرخ، وسایل زمستانی، گرمایشی و سوخت کافی همراه داشته باشند.

میرحسینی بیان کرد: گلخانه‌داران و سالن‌های پرورش دام و طیور باید دما را تنظیم و سوخت کافی تهیه کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

    • حمیدرضا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      11 2
      پاسخ
      انشالله
    • Sal IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اردکان هنوز خشکه .هنوز نباریده
    • حاجی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جناب صبرکن بیاره بعد تو بیا بگو از امروز شدیدتر میباره

