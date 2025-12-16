به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی گفت: از بعدازظهر امروز، بارندگیها شدت بیشتری میگیرد و در روزهای چهارشنبه تا جمعه، سراسر استان شاهد بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد بود.
وی افزود: کاهش تدریجی و محسوس دما از فردا آغاز میشود و از اوایل هفته آینده، یخبندان سراسری در استان پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی استان یزد بیان کرد: این شرایط میتواند منجر به لغزندگی جادهها، مهآلودگی و اختلال در تردد شود؛ به رانندگان توصیه میشود زنجیر چرخ، وسایل زمستانی، گرمایشی و سوخت کافی همراه داشته باشند.
میرحسینی بیان کرد: گلخانهداران و سالنهای پرورش دام و طیور باید دما را تنظیم و سوخت کافی تهیه کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
