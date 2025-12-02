به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله جمیری همکاری و پشتیبانی شهرداری قم در برگزاری برنامه‌ها و یادواره‌های فرهنگی را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر عنوان کرد.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به همراهی شهرداری قم در برپایی یادواره شهدای استان اظهار داشت: این تعامل صادقانه مایه افتخار بوده و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های فرهنگی دارد.

وی با بیان این‌که شهرداری قم در ترویج فرهنگ بسیجی نقش‌آفرینی مؤثری داشته است، افزود: حضور فعال شهرداری در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، موجب تقویت ارزش‌های انقلابی در سطح شهر شده است.

جمیری با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم گفت: خدمت در شهر بانوی کرامت، حضرت معصومه (س)، توفیق بزرگی است و این وجود نورانی مسیر اجرای فعالیت‌های فرهنگی را هموار کرده است.

فرمانده سپاه استان قم با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مسائل فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری می‌توان تصمیمات مؤثری در این حوزه اتخاذ کرد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به فرهنگ افزود: نباید در این عرصه غفلت شود و برنامه‌ها باید با جدیت دنبال شوند.

جمیری در ادامه مردم را محور اصلی برنامه‌ها دانست و گفت: ملت ایران دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده‌اند و فعالیت‌ها باید با محوریت مردم طراحی شود.

وی در پایان با تقدیر از رویکرد شهرداری قم تصریح کرد: سرلوحه قرار دادن شعار «اول مردم» و توجه به ظرفیت‌های مردمی، نشان‌دهنده نگاه مسئولانه مدیریت شهری است.