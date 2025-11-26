تجلیل از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم در همایش بزرگداشت روز بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجم آذرماه، روز بسیج مستضعفین، همایش بزرگداشت این مناسبت ملی با حضور مسئولان استان قم در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مراسم با حضور سردار جمیری فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) استان قم، مهندس ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر خوشنویسان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، جمعی از مدیران استانی و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات این منطقه برگزار شد.

در این همایش، دکتر خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: «بسیج در طول ۴۵ سال گذشته به ساختار اصلی خود دست یافته و به جایگاه شایسته‌ای رسیده است.»

وی افزود: بسیج و بسیجی به تعبیر امام راحل (ره) یک تفکر است که باید در ذهن و جان مردم نهادینه شود و صلاح و فلاح کشور نیز در گرو تحقق این اندیشه است.

مهندس ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با تأکید بر ماهیت فکری بسیج گفت: بسیج یک تفکر اصیل است که فراتر از حوزه‌های نظامی عمل می‌کند و در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تولید و خدمات نقش‌آفرینی مؤثر دارد.

در پایان این مراسم، از ۵۰ نفر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمونه استان تجلیل شد. همچنین در حاشیه همایش، دفتر “صنعت‌یار” منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با هدف ارائه خدمات تخصصی و پشتیبانی به واحدهای تولیدی به صورت رسمی افتتاح گردید.