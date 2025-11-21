به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری ظهر جمعه در اجتماع اعضای حلقات صالحین پایگاه‌های مقاومت سراسر استان قم که در قالب برنامه میقات صالحین برگزار شد، با اشاره به حضور شکوهمند بسیج در مسیر انقلاب اسلامی، تأکید کرد: بسیج از روزهای نخستین پیروزی انقلاب تا امروز در میدان‌های مختلف به صورت ماندگار و تأثیرگذار نقش‌آفرینی کرده است.



وی با بیان اینکه بسیج برخاسته از نگاه عمیق و آینده‌نگرانه امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: بسیج تنها یک سازمان یا نهاد رسمی نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از آحاد مردم است که دل در گرو اسلام، انقلاب و میهن دارند؛ چه آنان که در قالب تشکیلاتی ثبت‌نام کرده‌اند و چه کسانی که بدون ثبت‌نام، خود را خدمت‌گزار کشور می‌دانند.



فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم افزود: روحانیت، اقشار مختلف جامعه، اساتید، دانشجویان، کارگران، کارمندان و فعالان عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی همه خود را بسیجی می‌دانند و این سرمایه اجتماعی بزرگ، از ابتدای انقلاب تاکنون در آزمون‌های سخت و سرنوشت‌ساز، امتحانی درخشان داده است.



سردار جمیری با یادآوری حضور گسترده رزمندگان قم در دوران دفاع مقدس، گفت: از این استان حدود سی هزار رزمنده در مقاطع مختلف به جبهه اعزام شدند و بیش از شش هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی شد که بخش عمده آنان از نیروهای بسیجی بودند. این آمار نشان می‌دهد بسیج در میدان دفاع از اسلام و میهن، پیوندی عمیق با مردم داشته است.



وی ادامه داد: پس از پایان جنگ تحمیلی، بسیجیان با ورود به عرصه‌های سازندگی، فرهنگی، فکری و تربیتی، نقش‌آفرینی تازه‌ای را آغاز کردند و امروز نیز در تلاشند تا تفکر انقلاب اسلامی و فرهنگ ناب محمدی (ص) را در جامعه گسترش داده و در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی سهم‌آفرین باشند.



سردار جمیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل‌گیری تهدیدات جدید علیه اسلام و انقلاب اسلامی، گفت: بخشی از این تهدیدات، تهدیدات سخت و نظامی است که نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و ناجا در مرزها و میادین مختلف با آن مقابله می‌کنند و بخشی دیگر از تهدیدات نیز امنیتی است که نیروهای متخصص در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با آن مواجه‌اند.



فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم با بیان اینکه امروز دشمن جنگ نرم و جنگ فرهنگی را با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی به صورت گسترده دنبال می‌کند، تأکید کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان جنگ نرم یاد کرده‌اند، واقعیتی جدی است و بخشی از نیروهای فرهنگی کشور وظیفه مقابله هوشمندانه با آن را بر عهده دارند.



وی با اشاره به نقش حلقات صالحین در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی، افزود: جوانان بسیجی در این حلقات برای مواجهه با تهدیدات سخت، امنیتی و نرم آماده می‌شوند و این نشانه‌ای از خودباوری و خداباوری عمیق در بدنه بسیج است.



وی افزود: دشمن با هزینه‌های سنگین و بهره‌گیری از روش‌های پیچیده، به‌ویژه از طریق فضای مجازی، در پی ضربه‌زدن به مبانی اعتقادی و بنیان خانواده‌هاست و لازم است نیروهای بسیجی با آگاهی و بصیرت به میدان بیایند.



سردار جمیری تصریح کرد: خانواده‌ها و به‌ویژه بانوان در معرض هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار دارند و بسیجیان در قالب حلقات صالحین در سراسر کشور وظیفه دارند در برابر این تهدیدات از بنیان خانواده و ارزش‌های اسلامی پاسداری کنند.



وی با اشاره به الهام‌بخشی فرهنگ بسیج در فراتر از مرزهای ایران، گفت: امروز تفکر بسیج به عنوان الگویی جهانی مطرح است و فرهنگ مقاومت برگرفته از این تفکر در شکل‌گیری جریان‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق و بسیاری از گروه‌های مقاومت در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی نقش‌آفرینی کرده است.



فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در قم، بیان کرد: از امروز تا ششم آذرماه، بیش از ۱۴۰۴ برنامه در قالب‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رزمی در استان برگزار می‌شود که امید است امسال شاهد شکوفایی و اثرگذاری هرچه بیشتر این برنامه‌ها باشیم.