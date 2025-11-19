به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری صبح سه شنبه با بیان اینکه بسیج یک تفکر و جریان اثرگذار در ایران و جهان است، اظهار داشت: امروز تفکر خداجویی، خداباوری و خودباوریِ برخاسته از بسیج، پایههای مقاومت را در سراسر دنیا مستحکم کرده است.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) قم با اشاره به سابقه بسیج از ابتدای انقلاب افزود: در روزهای نخستین انقلاب که گروهکها در غرب، شمال و جنوب کشور به دنبال تجزیه ایران بودند، این بسیجیان بودند که پرچم مقابله با نفاق و تجزیهطلبی را بر دوش گرفتند و همچنین در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی، در حالی که سپاه هنوز در حال شکلگیری بود و ارتش به دلیل شرایط پیش از انقلاب در وضعیت نامناسبی قرار داشت، نخستین نیروهایی که در مرزها حاضر شدند بسیجیان بودند، دشمن تصور میکرد طی یک هفته به تهران خواهد رسید اما بیش از ۴۰ روز پشت دروازههای خرمشهر متوقف شد و این حضور مؤثر بسیج بود که آنان را عقب نگاه داشت.
جمیری با اشاره به کارنامه استان در دفاع مقدس گفت: از قم بیش از ۲۶ هزار رزمنده بسیجی به جبهه اعزام شدند و با احتساب دفعات اعزام، بیش از ۱۲۰ هزار اعزام ثبت شده که نشاندهنده نقش برجسته مردم قم در دفاع مقدس است.
وی افزود: پس از جنگ، بسیج وارد عرصه سازندگی شد و تفکر آن در کشورهای منطقه نیز انتشار یافت؛ بهگونهای که هستههای مقاومت در لبنان، عراق، یمن و دیگر کشورهای منطقه شکل گرفت و امروز این تجربه به الگویی جهانی تبدیل شده است. در هر نقطهای که آمریکا و جریان استکبار تهدیدی ایجاد میکند، ملتها با سازماندهی مردمی و الگوبرداری از مدل بسیج وارد میدان میشوند.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) قم با اشاره به جنگ دوازدهروزه اخیر گفت: در این نبرد نیز بسیجیان در کنار نیروهای نظامی حضوری فعال داشتند و علاوه بر آن، بسیج رسانه در آگاهیبخشی و همراهسازی مردم نقش مهمی ایفا کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری، بسیج یعنی الگویی از سیره امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) که الگوی زنان و مردان بسیجی است.
وی با اشاره به شعار سال بسیج «بسیج مردم، اقتدار ملی» تصریح کرد: اقتدار ملی بدون بسیج و تفکر بسیجی محقق نمیشود و نمونه آن در جنگ اخیر بهخوبی مشاهده شد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) قم اعلام کرد: در استان قم بیش از ۸۰۰ رده بسیج شامل نواحی، حوزهها، پایگاهها، اقشار و انجمنها فعالیت دارند و برای هفته بسیج ۱۴۰۴ برنامه طراحی شده است. از برنامههای آغازین هفته، گرامیداشت سالروز شهادت سرداران شهید زینالدین، یادواره شهدای قم و اجلاسیه شهدای دانشآموز بوده است.
جمیری ادامه داد: هفته بسیج از جمعه ۲۸ آبان با حضور بسیجیان در نماز جمعه آغاز میشود و تا پنجشنبه ۶ آذر با برنامه غبارروبی قبور شهدا ادامه خواهد داشت، همچنین دیدار با خانواده شهدا، برنامههای جهاد تبیین، اقدامات بسیج سازندگی، اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی در دستور کار قرار دارد. بسیج فرهنگیان، اساتید و دیگر اقشار نیز برنامههای ویژه خود را برگزار خواهند کرد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) قم با قدردانی از فعالان رسانهای استان گفت: امروز بخش رسانه قم بسیار پویاست و به الگویی برای کشور تبدیل شده و استانهای دیگر از تجربه رسانهای قم بهرهمند میشوند.
نظر شما