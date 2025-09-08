مالیات ۹ میلیون نفر صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سبحانیان در نشست با اعضای هیات امنای بازار گفت: مالیات حدود ۱۲.۵ میلیون مودی ۱۰۰ درصد بصورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی محاسبه و تعیین شده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: مالیات حدود ۷۰ درصد از مشاغل و اصناف یعنی ۹.۳ میلیون مودی صفر شده و حدود ۹۰ درصدشان زیر ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی گفت: با توجه به استقبال خوب مودیان از انتخاب محل مصرف مالیات، امسال هم ۸۸۱ پروژه نظیر ساخت بیمارستان و مدرسه و طرح‌های آبرسانی و راه سازی و… درنظر گرفته شده است تا با انتخاب اصناف به اتمام برسد.



به گفته این مقام مسئول، ۹۰ هزار پرونده ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲ را به صورت سیستمی قطعی سازی کردیم و این یکی از مهم‌ترین اقدامات از منظر مودیان بود. سبحانیان گفت :۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در سال جاری بصورت سیستمی حسابرسی و قطعی سازی شد.

سبحانیان اعلام کرد، در راستای تعامل و تکریم مودیان و رعایت شرایط خاص پیش آمده، علاوه بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۳۱ شهریور، امکان تقسیط پرداخت مالیات تا ۹ قسط را فراهم کردیم.

وی گفت: با تاکید رئیس جمهور، امسال سازمان امور مالیاتی کشور در بحث افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ۱۰۰، نهایت مساعدت و همکاری را با اصناف داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.