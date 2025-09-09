به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، گفت: در سالهای گذشته، بخش عمده اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی، توسط مأموران مالیاتی بررسی میشد اما اکنون، تمامی اظهارنامههای این بخش به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد بهصورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت مأموران مالیاتی، حسابرسی و قطعی شده است.
وی افزود: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خوداظهاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامههای مالیات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی با عنایت به بررسیهای سیستمی، بدون ریسک تشخیص و مورد قبول واقع و اوراق قطعی آنها صادر و ابلاغ شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که پس از بررسی در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق دارای ریسک تشخیص داده شده بود، بهصورت سیستمی و بدون بررسی توسط مأموران مالیاتی، حسابرسی و برگ تشخیص مالیاتی آنها صادر و به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد.
سبحانیان در پایان تاکید داشت: در سالهای گذشته قسمت عمدهای از اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط مأموران مالیاتی حسابرسی میشد که با سیستمی شدن آن، از ظرفیت زمانی مأموران مالیاتی در حسابرسی به پروندههای بزرگ مالیاتی و مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای رسیدگی استفاده خواهد شد.
