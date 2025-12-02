افزایش دوباره قیمت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت برای دومین روز پیاپی در معاملات سه‌شنبه رشد کرد. فعالان بازار در حال ارزیابی پیامدهای حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه و همچنین تنش‌های فزاینده میان آمریکا و ونزوئلا هستند.

بهای نفت برنت دریای شمال با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۲۱ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۸ سنتی، معادل ۰.۱۳ درصد، در سطح ۵۹ دلار و ۴۰ سنت معامله می‌شود. هر دو شاخص نفتی در معاملات روز دوشنبه بیش از یک درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بودند.

کنسرسیوم خط لوله کاسپین اعلام کرده است که پس از حمله پهپادی ۲۹ نوامبر اوکراین، صادرات نفت از یکی از نقاط بارگیری پایانه دریای سیاه از سر گرفته شده است. براساس گزارش روزنامه روسی «کمرسانت»، بارگیری از پایانه SPM1 دوباره آغاز شده، اما پایانه SPM2 همچنان دچار آسیب است.

تحلیلگران معتقدند ادامه این حملات و تنش‌ها احتمال دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز تأکید کرده است که حفظ حاکمیت و امنیت کشور اولویت اصلی کیف است و اختلافات بر سر قلمرو، مهم‌ترین چالش مذاکرات محسوب می‌شود. هم‌زمان، انتظار می‌رود استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، روز سه‌شنبه کرملین را در جریان آخرین تحولات قرار دهد.

در سوی دیگر، تشدید اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا نگرانی‌ها درباره کاهش بیشتر صادرات نفت این کشور را افزایش داده است. یکی از مقامات ارشد آمریکا گفته است دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های جدید برای اعمال فشار بر کاراکاس است. او روز شنبه اظهار کرده بود که «حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن باید کاملاً بسته تلقی شود»، بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه دهد.

در این میان، ائتلاف اوپک‌پلاس نیز روز یکشنبه بار دیگر بر اجرای افزایش جزئی تولید در ماه دسامبر و توقف روند افزایش عرضه در سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی تأکید کرد؛ اقدامی که با هدف مدیریت نگرانی‌ها از مازاد عرضه انجام می‌شود.