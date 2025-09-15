برنت ۶۷ دلار و ۳۵ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته است. سرمایهگذاران در حال بررسی تأثیر حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه هستند که میتواند صادرات نفت خام و سوخت این کشور را مختل کند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۶ سنت معادل ۰.۵۴ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۳۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۵۹ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۶ سنت معامله میشود.
هر دوی این شاخصهای نفتی بیشاز ۱ درصد در هفته گذشته بهدنبال آغاز حملههای اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه از جمله بزرگترین پایانه صادرات نفت پریمورسک و یکی از بزرگترین پالایشگاههای این کشور افزایش یافت.
تحلیلگران عقیده دارند این حملهها بازارهای جهانی را مختل کرده و قیمت نفت را تحت تأثیر قرار میدهد.
پایانه پریمورسک ظرفیت بارگیری حدود ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام را دارد و یکی از قطبهای کلیدی صادرات نفت این کشور و بزرگترین بندر غرب روسیه است.
پالایشگاه کریشی هم حدود ۱۷.۷ میلیون تن در سال معادل ۳۵۵ هزار بشکه در روز نفت خام روسیه را فرآوری میکند که برابر با ۶.۴ درصد از کل فراوری نفت این کشور است.
فشار بر روسیه در حال افزایش است. رئیس جمهور آمریکا در روز یکشنبه گفت قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه این کشور وضع کند، اما اروپا باید بهنحوی متناسب با آمریکا عمل کند.
ترامپ گفت: «اروپا از روسیه نفت میخرد. من نمیخواهم این نفت خریداری شود و تحریمها … آنها فشار کافی را ایجاد نمیکنند. من میخواهم تحریمها را اجرایی کنم، اما اروپا هم باید تحریمهایش را سختتر کند که متناسب با اقدام من باشد».
سرمایهگذاران همچنین منتظر نتیجه مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین هستند که در روز یکشنبه در مادرید آغاز شده است. این مذاکرات در بحبوحه درخواست واشنگتن از متحدانش برای وضع تعرفه بر واردات از چین بهخاطر خرید نفت روسیه انجام میشود.
هفته گذشته، ضعف اطلاعات اشتغال آمریکا و بالا رفتن تورم در این کشور نگرانی درمورد رشد اقتصاد در بزرگترین اقتصاد دنیا و همچنین مصرف نفت را افزایش داد. فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در اجلاس ۱۶ و ۱۷ سپتامبر پایین میآورد.
