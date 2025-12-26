افزایش محدود قیمت جهانی نفت؛ نفت برنت ۶۲ دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در پی تصمیم آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر صادرات نفت ونزوئلا و همچنین حملات هوایی در شمال‌غرب نیجریه با افزایش همراه شد.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش ۴ سنتی، معادل ۰.۰۶ درصد، به ۶۲ دلار و ۲۸ سنت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۵ سنتی یا ۰.۰۹ درصد، در سطح ۵۸ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

ونزوئلا و نیجریه از جمله تولیدکنندگان مهم نفت در جهان به‌شمار می‌روند. اگرچه عمده میادین نفتی نیجریه در مناطق جنوبی این کشور قرار دارند، اما حملات هوایی اخیر باعث افزایش نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپولیتیکی شده است.

در همین حال، کاخ سفید به نیروهای نظامی آمریکا دستور داده است تمرکز خود را دست‌کم برای دو ماه آینده بر محدودسازی و قرنطینه صادرات نفت ونزوئلا قرار دهند. واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به‌جای گزینه‌های نظامی، از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر دولت کاراکاس استفاده کند.

با این وجود، در حالی که سرمایه‌گذاران هم‌زمان تحولات اقتصاد آمریکا و احتمال اختلال در عرضه نفت ونزوئلا را زیر نظر دارند، بازار نفت در آستانه ثبت شدیدترین افت سالانه قیمت از سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است.

نفت برنت و نفت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی به‌ترتیب حدود ۱۶ و ۱۸ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ کاهشی که از زمان همه‌گیری کرونا و سقوط تقاضای جهانی بی‌سابقه بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد عرضه نفت در سال آینده میلادی از میزان تقاضا فراتر خواهد رفت.

از سوی دیگر، صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله کاسپین در ماه دسامبر حدود یک‌سوم کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۴ رسیده است. این افت پس از حمله پهپادی اوکراین رخ داد که به تأسیسات اصلی‌ترین پایانه صادراتی کنسرسیوم خط لوله کاسپین آسیب وارد کرد.