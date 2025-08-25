قیمت نفت برنت به ۶۷ دلار و ۷۷ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته است. اوکراین حملات خود به روسیه را آغاز کرده و نگرانی درمورد مختل شدن عرضه نفت این کشور را بالا برده است. از طرف دیگر، انتظار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا دورنمای رشد جهانی اقتصاد و تقاضا برای سوخت را تقویت می‌کند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۷۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۵ سنت معادل ۰.۰۸ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۷۱ سنت معامله می‌شود.

طبق گفته مقامات روسیه، حمله پهپادی اوکراین به این کشور در روز یکشنبه باعث کاهش شدید ظرفیت یکی از نیروگاه‌های برق هسته‌ای روسیه شده و آتش‌سوزی بزرگی در پایانه صادرات سوخت است‌لوگا ایجاد کرده‌است.به‌علاوه، آتش‌سوزی ناشی از حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نوووشاختینسک ادامه دارد. این پالایشگاه سوخت را بیشتر برای صادرات بفروش می‌رساند و ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن نفت یا حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز را دارد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: «روسیه متوجه شد که نمی‌تواند یک رژیم دست‌نشانده در کیف مستقر کند. این چیزی است که در ابتدا می‌خواستند و مهم‌تر از همه متوجه شد که یک ضمانت امنیتی برای یکپارچگی قلمروی اوکراین وجود دارد».

به‌علاوه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دوباره تهدید کرده اگر هیچ پیشرفتی برای رسیدن به صلح در اوکراین طی دو هفته آینده صورت نگیرد، روسیه را تحریم خواهد کرد.ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران پس‌از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا درمورد احتمال کاهش نرخ بهره در اجلاس آینده بانک مرکزی این کشور افزایش یافته است.