به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز منابع بازار اعلام کردند که قیمت نفت خام اورال روسیه برای تحویل در پایانههای هند در ماه اکتبر افزایش یافته است؛ موضوعی که با وجود تشدید تحریمهای غرب و محدودیتهای حملونقل، تحت تأثیر نگرانیها از اختلال در عرضه ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه رخ داده است.
چهار منبع آگاه از معاملات نفتی روز جمعه (۲۸ شهریور) به خبرگزاری رویترز گفتند که تخفیف نفت اورال نسبت به نفت شاخص برنت برای بارگیری در ماه اکتبر از ۳ دلار در ماه گذشته به ۲ تا ۲ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه رسیده است.
این کاهش تخفیف نشاندهنده افزایش قیمت نسبی نفت روسیه در بازار هند است؛ بازاری که همچنان بزرگترین مقصد صادراتی نفت اورال بهشمار میآید.
به گفته معاملهگران، نرخ حملونقل نفت اورال از پایانههای روسیه در دریای بالتیک به هند نیز در ماه اکتبر به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۷ میلیون دلار به ازای هر سفر رسیده است، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون دلار بود.
این افزایش هزینه حملونقل ناشی از کاهش گزینههای موجود برای حمل محمولههای نفتی، در پی اجرای سختگیرانهتر سقف قیمت صادرات نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا و انگلیس است.
اتحادیه اروپا و انگلیس تیر امسال دور تازهای از تحریمها را بر صادرات نفت روسیه اعمال کردند؛ ازجمله تعیین سقف قیمت شناور که ۱۵ درصد پایینتر از میانگین قیمت بازار (حدود ۴۷ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه) تعیین شده است. این رقم بهمراتب پایینتر از سقف قیمت ۶۰ دلاری تعیینشده از سوی گروه هفت در آذر ۱۴۰۱ است.
محدودیتهای تازه بر نفتکشهایی که مشمول تحریم هستند، صادرات نفت روسیه را پیچیدهتر کرده است. برای نمونه، گروه «آدانی» هند ورود کشتیهای تحریمشده به پایانههای خود ازجمله پایانه اصلی «موندرا» را ممنوع کرده است.
همزمان با تحریمهای آمریکا، محدودیتهای تشدیدشده اتحادیه اروپا و انگلیس بیش از ۴۴۰ نفتکش از ناوگان موسوم به ناوگان سایه را که برای تحویل نفت به هند و چین استفاده میشوند، هدف قرار دادهاند.
آمریکا و اتحادیه اروپا از هند بهدلیل افزایش خرید نفت روسیه انتقاد کردهاند. واشینگتن نیز در واکنش به ادامه معاملات انرژی دهلی نو با مسکو، تعرفههای بالاتری را بر واردات هند اعمال کرده است.
با وجود این فشارها، هند همچنان به خرید نفت روسیه ادامه داده است. منابع اعلام کردند که حملههای پهپادی اوکراین در ماه شهریور صادرات روسیه را مختل کرده و خطر کاهش تولید را تشدید کرده است؛ موضوعی که مسکو را واداشته است نفت خود را از طریق بنادر غربی کمتر آسیبدیده روانه بازارهای جهانی کند.
