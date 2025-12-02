به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح سه شنبه در نشست با فرماندار دیلم، با بیان اینکه بهزیستی طیف گسترده‌ای از خدمات را به گروه‌های مختلف جامعه ارائه می‌دهد، گفت: به‌روزرسانی تجهیزات و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز مراکز بهزیستی، برای ارتقای کیفیت خدمات و حمایت مؤثر از جامعه هدف ضروری است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی در ادامه نقش کلیدی اورژانس اجتماعی در مداخله در بحران و رسیدگی سریع به آسیب‌ها را یادآور شد و افزود: اورژانس اجتماعی بازوی مداخله‌گر بهزیستی در شرایط حساس است و تقویت آن به معنای افزایش امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌هاست.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به خدمات ارائه‌شده به معلولان و توانخواهان اظهار کرد: توانبخشی تخصصی، مناسب‌سازی فضاهای عمومی و تسهیل دسترسی به خدمات، از مطالبات اصلی این قشر است و بهزیستی استان برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود وضعیت شهرستان دیلم در این بخش دارد.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد پرداخت و گفت: نظارت مستمر بر روند درمان، رعایت استانداردهای خدماتی و بهبود شرایط مراکز ترک اعتیاد، از سیاست‌های جدی بهزیستی است و این نظارت‌ها با حساسیت بالا انجام می‌شود.

وی در پایان بر تداوم همکاری نزدیک با فرمانداری دیلم و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمات اجتماعی و توانبخشی در شهرستان تأکید کرد.