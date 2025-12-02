  1. استانها
اسکندری: به‌روزرسانی امکانات و تقویت خدمات اجتماعی در دیلم ضروری است

بوشهر- مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بر اهمیت به‌روزرسانی امکانات و توسعه خدمات تخصصی بهزیستی در شهرستان دیلم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح سه شنبه در نشست با فرماندار دیلم، با بیان اینکه بهزیستی طیف گسترده‌ای از خدمات را به گروه‌های مختلف جامعه ارائه می‌دهد، گفت: به‌روزرسانی تجهیزات و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز مراکز بهزیستی، برای ارتقای کیفیت خدمات و حمایت مؤثر از جامعه هدف ضروری است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی در ادامه نقش کلیدی اورژانس اجتماعی در مداخله در بحران و رسیدگی سریع به آسیب‌ها را یادآور شد و افزود: اورژانس اجتماعی بازوی مداخله‌گر بهزیستی در شرایط حساس است و تقویت آن به معنای افزایش امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌هاست.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به خدمات ارائه‌شده به معلولان و توانخواهان اظهار کرد: توانبخشی تخصصی، مناسب‌سازی فضاهای عمومی و تسهیل دسترسی به خدمات، از مطالبات اصلی این قشر است و بهزیستی استان برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود وضعیت شهرستان دیلم در این بخش دارد.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد پرداخت و گفت: نظارت مستمر بر روند درمان، رعایت استانداردهای خدماتی و بهبود شرایط مراکز ترک اعتیاد، از سیاست‌های جدی بهزیستی است و این نظارت‌ها با حساسیت بالا انجام می‌شود.

وی در پایان بر تداوم همکاری نزدیک با فرمانداری دیلم و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمات اجتماعی و توانبخشی در شهرستان تأکید کرد.

