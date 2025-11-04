افزایش نرخ دلار در بازار تجاری؛ اسکناس به ۷۲ هزار و ۷۱۸ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ دلار در بازار ارز تجاری در حالی ادامه دارد که سایر ارزها نیز روند صعودی را تجربه می‌کنند. براساس اعلام سامانه معاملات ارزی، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۲۲۴ تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین بهای یورو اسکناس به ۸۳ هزار و ۸۵۲ تومان و یورو حواله‌ای به ۸۱ هزار و ۴۰۹ تومان رسید.

بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود بار دیگر تأکید کرده است که رفع هرگونه تعهد ارزی صادرکنندگان صرفاً از مسیر عرضه در بازار ارز تجاری انجام می‌شود و هیچ مجرای دیگری برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است.

از بهمن‌ماه سال گذشته، پس از حذف سامانه نیما و تجمیع مبادلات ارزی، تمامی صادرات و واردات کشور از بستر بازار ارز تجاری انجام می‌شود. این تصمیم با هدف کاهش فاصله نرخ بازار آزاد و رسمی و حذف رانت ارزی اتخاذ شد؛ سیاستی که به گفته فعالان اقتصادی، همچنان در حال آزمون اثرگذاری خود در مهار نوسانات ارزی است.