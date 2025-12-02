حمله به یک کشتی روسی در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مسئولان اداره کل امور دریایی ترکیه امروز سه شنبه اعلام کردند، یک کشتی که از مبدأ روسیه به سمت گرجستان در حال حرکت بود مورد حمله قرار گرفت.
آنها اضافه کردند که محموله کشتی مذکور روغن آفتابگردان بوده و در ۸۰ مایلی سواحل ترکیه در آبهای دریای سیاه در معرض یک حمله قرار گرفت.
این مسئولان به حرکت کشتی مذکور بعد از وقوع حمله، به سمت شمال ترکیه اشاره و اعلام کردند که خدمه این کشتی در سلامت به سر میبرند.
در تاریخ ۲۸ نوامبر نیز ۲ نفت کش به نامهای کایروس و ویرات با پرچم گامبیا در نزدیکی سواحل ترکیه مورد حمله اوکراین قرار گرفتند. این نفت کشها به سمت روسیه در حرکت بودند که مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی کرملین نیز اعلام کرده بود که حمله به نفت کشها در آبهای منطقهای ترکیه بیانگر ماهیت نظام اوکراین است.
