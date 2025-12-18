  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

اقدام جدید اروپا علیه ناوگان سایه روسیه؛ ۴۱ کشتی تحریم شدند

شورای اروپا از وضع تحریم علیه ۴۱ کشتی دیگر به‎ بهانه قرار داشتن در «ناوگان سایه» تانکرهای نفتی روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شورای اروپا، بروکسل امروز اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۴۱ کشتی دیگر که بخشی از «ناوگان سایه» تانکرهای نفتی روسیه هستند و به درآمدهای انرژی روسیه کمک می‌کنند، اعمال کرد.

در بیانیه صادره از سوی شورای اروپا، در این باره آمده است: این ۴۱ کشتی به فهرست کشتی‌هایی که مشمول ممنوعیت دسترسی به بندر و ممنوعیت ارائه طیف وسیعی از خدمات مرتبط با حمل و نقل دریایی هستند، اضافه می‌شوند. این اقدام با هدف تحریم تانکرهای غیر اتحادیه اروپا که بخشی از ناوگان سایه پوتین هستند و مکانیسم سقف قیمت نفت را دور می‌زنند یا از بخش انرژی روسیه پشتیبانی می‌کنند، یا کشتی‌هایی که مسئول حمل تجهیزات نظامی برای روسیه هستند یا در حمل غلات و کالاهای فرهنگی مسروقه اوکراین از کی یف نقش دارند، در نظر گرفته شده است.

بیانیه شورای اروپا می‌افزاید: تصمیم امروز که مجموع کشتی‌های تعیین شده را به تقریباً ۶۰۰ می‌رساند، ارتباط نزدیکی با تصمیمات اخیر شورا برای فهرست کردن ۹ کشتی فعال‌کننده ناوگان سایه و تصویب بیانیه‌ای توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در مورد استفاده کامل از چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها در رابطه با تهدیدات ناشی از «ناوگان سایه» و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیر دریا دارد. اتحادیه اروپا همچنان آماده است تا فشار بر روسیه و زنجیره ناوگان سایه آن را افزایش دهد، از جمله با تصویب تحریم‌های بیشتر.

    • یک ایرانی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      آنان که کشتیهای ایران وروسیه را تحریم مبکنندبترسندازاینکه کشتیهایشان درسراسرآبهای بین المللی تحریم وتوقیف شود.

