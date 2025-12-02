هشتمین اجلاسیه آستان های مقدس در مسجد جمکران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین اجلاسیه تولیتهای آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با حضور تولیتهای آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به میزبانی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران برگزار میشود.
دیدار تولیتهای آستان های مقدس و بقاع متبرکه با مراجع عظام تقلید و نشست نمایندگان اعتاب؛ از دیگر بخشهای این اجلاسیه خواهد بود.
این اجلاسیه با موضوعاتی همچون نگاشت سند ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، بررسی نسبت مقوله زیارت با نظام تعلیم و تربیت، برنامههای جشن بزرگ نیمه شعبان و برنامههای بین المللی آستان های مقدس برگزار خواهد شد.
نظر شما