صفری: پروژه اتصال شهرک صنعتی زنجان به شبکه ریلی آماده افتتاح است

منوچهر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های مالی پروژه‌های ریلی طی سال‌های اخیر گفت: در چهار تا پنج سال گذشته باوجود تصویب اعتبارات در هیئت دولت، نقدینگی لازم تخصیص پیدا نمی‌کرد و همین موضوع روند پیشرفت پروژه‌های ریلی را کند کرد اما با حمایت مسئولان استانی و راه‌آهن، خوشبختانه طی سال گذشته بخش عمده کارها سرعت گرفت.

وی با بیان اینکه پروژه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان - قزوین به مرحله نهایی رسیده، اظهار داشت: عملیات ریل‌گذاری اکنون به طور کامل به پایان رسیده و تنها مرحله باقیمانده، اجرای سیستم سیگنالینگ است که نیازمند تخصیص اعتبار جدید است.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب عنوان کرد: امیدواریم این بخش نیز در آینده نزدیک با حمایت دولت تأمین اعتبار شود تا پروژه وارد مدار بهره‌برداری شود.

وی درباره طرح‌هایی که در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان آماده افتتاح هستند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین پروژه، خط ریلی شهرک صنعتی شماره یک است که با توجه به نیاز صنایع و درخواست متقاضیان اجرا شده و اکنون آماده بهره‌برداری کامل است.

صفری جمع هزینه اجرای این پروژه را حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۱۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات راه‌آهن تأمین شده است.

اتصال شهرک‌های صنعتی نوآوران و شهید شهریاری به محور ریلی زنجان–بیجار

وی مهم‌ترین درخواست استان از وزیر راه را تسریع در اجرای محور ریلی زنجان–بیجار خواند و گفت: این محور از ایستگاه سلطانیه آغاز شده و تکمیل آن می‌تواند شهرک‌های صنعتی نوآوران و شهید شهریاری را به شبکه ریلی متصل کند.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل در ارتقای تولید و صنعت تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در سفر وزیر راه و شهرسازی، این پروژه در قالب افزایش اعتبارات ملی تصویب شود.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار، یک خط آنتنی نیز قابل اجراست که دو شهرک صنعتی دیگر را به محور اصلی متصل خواهد کرد و این موضوع نقش مهمی در افزایش بار ریلی استان خواهد داشت.

صفری بر اهمیت توسعه ریلی در اقتصاد منطقه تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژه‌های ریلی زنجان می‌تواند گامی مهم در افزایش سهم ریل در حمل‌ونقل و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی استان باشد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، شاهد بهره‌برداری کامل این طرح‌ها در آینده نزدیک باشیم.