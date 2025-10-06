  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

صفری: امسال جابه جایی مسافر در راه‌آهن شمالغرب رشد داشته است

زنجان- مدیرعامل راه‌آهن منطقه شمالغرب از رشد ۴ درصدی جابه جایی مسافر در راه‌آهن شمالغرب در نیمه اول سال ۱۴۰۴ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به جابجایی بیش از ۸۱۹ هزار مسافر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد دارد.

صفری افزود: این رشد نشان‌دهنده افزایش اعتماد و رضایت مردم به خدمات ریلی منطقه شمالغرب است و تاییدی بر تلاش‌های مستمر کارکنان برای ارتقای کیفیت و ایمنی سفرهای ریلی است.

وی همچنین به افزایش شاخص نفر-کیلومتر اشاره کرد و گفت: در این مدت شاخص نفر-کیلومتر حدود ۷ درصد رشد داشته و به بیش از ۳۹۱ میلیون نفر-کیلومتر رسیده است. این امر نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری و افزایش میانگین مسافت طی شده توسط مسافران در شبکه ریلی شمالغرب است.

مدیرعامل راه‌آهن منطقه شمالغرب تاکید کرد: این موفقیت‌ها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است و ما متعهد به ادامه این روند به منظور تامین حمل و نقل ایمن، پایدار و مطمئن برای مسافران هستیم.

