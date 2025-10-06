به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به جابجایی بیش از ۸۱۹ هزار مسافر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد دارد.

صفری افزود: این رشد نشان‌دهنده افزایش اعتماد و رضایت مردم به خدمات ریلی منطقه شمالغرب است و تاییدی بر تلاش‌های مستمر کارکنان برای ارتقای کیفیت و ایمنی سفرهای ریلی است.

وی همچنین به افزایش شاخص نفر-کیلومتر اشاره کرد و گفت: در این مدت شاخص نفر-کیلومتر حدود ۷ درصد رشد داشته و به بیش از ۳۹۱ میلیون نفر-کیلومتر رسیده است. این امر نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری و افزایش میانگین مسافت طی شده توسط مسافران در شبکه ریلی شمالغرب است.

مدیرعامل راه‌آهن منطقه شمالغرب تاکید کرد: این موفقیت‌ها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است و ما متعهد به ادامه این روند به منظور تامین حمل و نقل ایمن، پایدار و مطمئن برای مسافران هستیم.