محمدی: ۱۲۴ کیلومتر راه روستایی در کردستان آسفالت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سنندج برگزار شد، مهمترین پروژه استان را کریدور شمالغرب دانست و یادآور شد: این پروژه نیازمند پشتیبانی مالی است تا به نتیجه برسد.
وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل و زیرساختهای استان کردستان، به مشکلات و چالشهای موجود در این حوزه اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه کردستان با ۲۱۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و ویژگیهای خاص جغرافیایی مواجه است، گفت: استان کردستان از لحاظ توسعه زیرساختهای حمل و نقل با مشکلات جدی روبهرو است و در حال حاضر، استان فاقد آزادراه است و تراکم بزرگراهها و راههای اصلی آن نسبت به استانداردهای کشوری پایین است.
وی ادامه داد: تراکم بزرگراهها در کردستان ۱۱.۵ کیلومتر به ازای هر هزار کیلومتر مربع است که این عدد در سطح کشور به طور میانگین ۱۲.۹ کیلومتر میباشد.
وی عنوان کرد: در بخش راههای روستایی نیز استان در رتبههای پایین قرار دارد و شاخص برخورداری آن از میانگین کشوری حدود ۱۲ درصد کمتر است.
اکبریمحمدی سپس به پروژههای مهم حمل و نقل در استان اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای اصلی استان، پروژه کریدور شمالغرب است که با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست و همچنین، پروژههای دیگری نظیر احداث راهآهن سنندج، احداث باند دوم بیجار-دیواندره و اصلاح راههای روستایی در دست اقدام است.
وی همچنین به مشکلات در حوزه مسکن و بافتهای ناکارآمد شهری اشاره کرد و افزود: در استان کردستان، ۴۵ تا ۵۰ درصد بافتهای شهری به دلیل مشکلات ساختاری و توپوگرافی به عنوان بافتهای ناکارآمد شناخته میشوند و این مسئله نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین اعتبار است.
تأکید بر نیاز به سرمایهگذاری و همکاریهای مشترک
محمدی از لزوم همکاری بین دستگاههای مختلف برای رفع مشکلات زیرساختی استان و بهبود وضعیت حمل و نقل سخن گفت. برای بهبود وضعیت راههای استان، باید توجه ویژهای به پروژهها و تخصیص اعتبار لازم در نظر گرفته شود، به خصوص در حوزه راههای روستایی که نیاز به توجه فوری دارد.
وی در پایان بر اهمیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، بهبود وضعیت راههای شهری و روستایی و تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای بزرگ استان تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: ۱۲۴ کیلومتر راه روستایی در استان کردستان طی دولت چهاردهم تاکنون آسفالت شده است.
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