صفری: طرح دوخطه سازی راه آهن زنجان - قزوین شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر صفری در جریان بازدید تیم اعزامی استانداری زنجان از روند پیشرفت طرح دوخطه‌کردن راه‌آهن، افزود: عملیات اجرایی این طرح در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری در حال اجرا بوده و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن تکمیل شده است.

مدیرکل راه آهن شمالغرب با ارائه گزارشی، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، چالش‌های موجود در مسیر اجرا و برنامه زمان‌بندی برای تکمیل هر بخش را تشریح کرد.

وی گفت: پروژه دوخطه‌کردن راه‌آهن یکی از طرح‌های مهم زیربنایی استان است که با تکمیل آن، شرایط برای توسعه اقتصادی منطقه و افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل ریلی فراهم خواهد شد.

تیم اعزامی استانداری زنجان نیز پس از ارزیابی روند کار، بر اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی استان تأکید کرده و گفتند: دوخطه‌کردن این مسیر نه تنها موجب افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر خواهد شد، بلکه نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کاهش زمان سفر دارد.

در این بازید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود برای تسریع در تکمیل طرح تاکید شد.

این بازدید با حضور علی اندرزگو مشاور و مدیر کل حوزه استاندار زنجان، حسن لطفی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان و مشاور عمرانی استاندار زنجان انجام گرفت و آخرین وضعیت عملیات زیرسازی، روسازی و تکمیل سازه‌های فنی مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان – قزوین پس از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان در اسفند ۱۳۹۵ آغاز شد.