کشف بیش از ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه توسط پلیس

کرمانشاه – فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۱ کیلو و ۱۰۵ گرم انواع مواد مخدر در عملیات مأموران پلیس کرمانشاه و دستگیری پنج متهم مرتبط با این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با ارائه جزئیات این عملیات گفت پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حمل و نگهداری مواد مخدر توسط توزیع‌کنندگان، بررسی موضوع را به‌صورت فوری در دستور کار قرار داد.

وی افزود: اطلاعات اولیه حاکی از فعالیت چند نفر در نقاط مختلف شهر بود.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری مواد مخدر شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی، تیم‌های عملیاتی وارد مخفیگاه‌ها شده و بازرسی‌های لازم را انجام دادند.

به گفته فرمانده انتظامی، این عملیات با رعایت کامل ملاحظات امنیتی انجام شد.

در جریان بازرسی از محل‌های شناسایی‌شده، مأموران موفق به کشف ۳ کیلو و ۱۸۰ گرم تریاک و ۷ کیلو و ۹۲۵ گرم دیگر انواع مواد مخدر شدند.

یاری افزود: این میزان مواد مخدر آماده توزیع بوده و کشف آن مانع ورود مقدار قابل توجهی مواد به چرخه قاچاق و مصرف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: در این عملیات پنج نفر از عاملان حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: برخورد بدون اغماض با قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های پلیس است و طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی در این حوزه با شدت ادامه دارد.

یاری در پایان از همکاری شهروندان با سامانه ۱۱۰ قدردانی کرد و گفت گزارش‌های مردمی نقش مؤثری در کشف این‌گونه پرونده‌ها دارد.

وی از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را به سرعت به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

