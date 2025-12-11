  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

کشف بیش از دو تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

کشف بیش از دو تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۵۷ کیسه آرد فاقد مجوز به وزن ۲۲۸۰ کیلوگرم و دستگیری یک نفر در محورهای برون‌شهری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و پس از هماهنگی‌های لازم نسبت به بازرسی خودرو اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده مشخص شد که خودرو حامل ۵۷ کیسه آرد فاقد مجوز است که ارزش ریالی آن حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به حساسیت موضوع قاچاق کالا و مواد اولیه، گفت: حمل و نگهداری آرد بدون مجوز قانونی، موجب برهم‌زدن بازار و ایجاد اختلال در شبکه توزیع می‌شود و پلیس به‌صورت مستمر با این موارد برخورد می‌کند.

یاری در پایان از دستگیری راننده خودرو و معرفی وی به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد و تأکید کرد که برخورد با قاچاق و تخلفات مرتبط، با جدیت ادامه دارد.

کد خبر 6686120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها