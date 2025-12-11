کشف بیش از دو تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و پس از هماهنگی‌های لازم نسبت به بازرسی خودرو اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده مشخص شد که خودرو حامل ۵۷ کیسه آرد فاقد مجوز است که ارزش ریالی آن حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به حساسیت موضوع قاچاق کالا و مواد اولیه، گفت: حمل و نگهداری آرد بدون مجوز قانونی، موجب برهم‌زدن بازار و ایجاد اختلال در شبکه توزیع می‌شود و پلیس به‌صورت مستمر با این موارد برخورد می‌کند.

یاری در پایان از دستگیری راننده خودرو و معرفی وی به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد و تأکید کرد که برخورد با قاچاق و تخلفات مرتبط، با جدیت ادامه دارد.