۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

کشف بیش از ۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری پنج نفر از عوامل توزیع و نگهداری این مواد در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت تعدادی از توزیع‌کنندگان مواد مخدر در کرمانشاه، اظهار کرد: پس از کسب اطلاعات اولیه، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق شدند محل نگهداری مواد مخدر را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، نسبت به بازرسی از این محل‌ها اقدام کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، مقدار یک کیلو و ۶۱۵ گرم تریاک و چهار کیلو و ۶۹۵ گرم سایر انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

یاری با اشاره به دستگیری پنج نفر در ارتباط با این پرونده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

