کشف ۹۱ کیلوگرم تریاک در هرمزگان و دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک عملیات منسجم پلیسی و اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان موفق شدند ۹۱ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.
سردار علیاکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، گفت: با اقدامات اطلاعاتی دقیق مشخص شد یک محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان به سمت بندرعباس در حرکت است و تیمهای عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان و خراسان رضوی با گشت زنی و مراقبت در محور میناب به بندرعباس خودرو کامیون حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۹۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف شد و ۲ قاچاقچی مواد مخدر در این عملیات دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان تأکید کرد که برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه اطلاع از فعالیتهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر را از طریق شماره ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر یا شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.
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