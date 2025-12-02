افتتاح حدود ٢ هزار میلیارد تومان پروژه ارتباطی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان ٣۴٧ پروژه ارتباطی را افتتاح کرد.

اجرای ۴۹۰ کیلومتر پروژه فیبرنوری روستایی و اتصال ۵۰ ایستگاه تلفن همراه و ۱۰ مرکز مخابراتی، تأمین ارتباط و اینترنت ۵۶ روستا از طریق نصب و راه‌اندازی ۲۴ ایستگاه تلفن همراه جدید و ارتقای تکنولوژی ۱۲ ایستگاه تلفن همراه در حوزه توسعه ارتباطات روستایی از جمله پروژه‌های افتتاح شده است.

همچنین نصب و راه‌اندازی یک تجهیز سوئیچ NGN در شهر کرمان، نصب و راه‌اندازی ۲۵ نود دسترسی به شبکه انتقال در شهرهای کرمان، بافت، رفسنجان و شهربابک؛ نوسازی و بهینه سازی شبکه دیتا در شهرهای جیرفت، رفسنجان، سیرجان، کرمان، بم، زرند و کهنوج؛ و راه‌اندازی یک مرکز کنترل عملیات در شهر کرمان صورت گرفت.

در حوزه پست نیز ناحیه دوم پستی در شهرستان رفسنجان، افتتاح باجه پستی در شهر رمشک و واحد پستی در روستای ثبت جهانی شفیع‌آباد افتتاح شد.

افتتاح باجه پست بانک در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم، راه‌اندازی و ارتقای تکنولوژی و تعویض دکل ۱۹۱ ایستگاه تلفن همراه شهری و راه‌اندازی سایت 5G در شهر کرمان، نصب و راه‌اندازی تعداد ۳۶ ایستگاه تلفن همراه شهری در استان و راه‌اندازی یک سایت 5g در شهر کرمان در حوزه خدمات ارتباطی ایرانسل از دیگر پروژه‌هایی بود که با دستور وزیر ارتباطات انجام شد.

همچنین در جلسه شورای اداری استان کرمان افتتاح پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر بم نیز به طول ۵۱۶ کیلومتر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت.