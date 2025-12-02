برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال با پرچمداری کرمان تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تکالیف مورد تاکید برنامه هفتم توسعه را در رشد اقتصادی و اقتصاد دیجیتال است گفت: تکلیف برنامه این است سهم اقتصاد دیجیتال را در GDP به ۱۰ درصد برسانیم که اکنون زیر پنج درصد است و در راستای این هدف به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز داریم.

وی افزود: کرمان جزو استان‌های برتر کشور در اجرای طرح G-NAF است و اهمیت این طرح در هویت‌بخشی به اماکن و هم‌اندازه کد ملی است که در راستای دولت الکترونیک و دولت هوشمند می‌باشد.

هاشمی، ادامه داد: ظرفیت‌های بی‌بدیلی در استان کرمان از جمله منابع معدنی سرشار و صنایع بزرگ، موقعیت جغرافیایی راهبردی در کشور و نیروی انسانی ویژه وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال با پرچم داری استان کرمان تلاش خواهیم کرد اظهار داشت: برای دسترسی به این سهم ناچارا باید به سمت هوشمندسازی صنایع و معادن حرکت کنیم و حتماً کرمان می‌تواند در این مسیر راهگشا و کمک‌کننده باشد.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: برای تحول دیجیتال به زیرساخت‌های ارتباطی با کیفیت مناسب نیاز داریم و مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری اقدام مهمی است که بسترساز تحول دیجیتال و شکل‌گیری اقتصاد جدیدی در این حوزه خواهد بود.

هاشمی، با ابراز امیدواری نسبت به شتاب گیری گسترش تلفن همراه نسل پنجم در استان کرمان گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تا پایان برنامه هفتم توسعه به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: در راستای تربیت نیروی انسانی در تعامل با وزارت آموزش و پرورش طرح «ایران دیجیتال» را آغاز کرده‌ایم که دانش آموزان آموزش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را ببینند.

وزیر ارتباطات گفت: هر چه به سمت اقتصاد دیجیتال پیش برویم، امنیت سایبری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این زمینه آمادگی داریم کار را با تعامل پیش ببریم.

‌