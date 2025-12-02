وزیر ارتباطات، مجتمع فاوا و رویداد امنیت سایبری کرمان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه در نخستین برنامه سفر کاری ستار هاشمی به کرمان، مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اعتبار ۱۶۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با زیربنایی ۷ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان در راستای کمک به رفع ناترازی‌های انرژی به حوزه انرژی‌های خورشیدی نیز وارد شده و امروز نیروگاه خورشیدی ۶۸.۸ کیلوواتی این اداره کل به بهره‌برداری رسید تا جزو اولین دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باشد.

نخستین رویداد تخصصی امنیت سایبری استان کرمان نیز امروز رسماً با حضور استاندار کرمان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

در این رویداد که طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه برگزار می‌شود به معرفی دستاوردهای حوزه امنیت سایبری بومی پرداخته می‌شود.

تعداد ۱۲ شرکت دانش‌بنیان بومی و مجموعه‌های صنعتی مس و گهر زمین در این رویداد حضور دارند و کارگاه‌ها و آموزش‌های تخصصی ویژه مدیران فناوری اطلاعات و کارشناسان و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از این نمایشگاه با اشاره به اهمیت ارائه خدمات حوزه امنیت سایبری به بخش‌های مختلف گفت: آمادگی داریم که ظرفیت ویژه‌ای را در استان با اتکا به نیروی انسانی توانمند آن راه‌اندازی کنیم که به صنایع مختلف خدمات حوزه امنیت ارائه دهد.

همچنین انیمیشن «هواگردها» نیز که به سفارش شبکه یک سیما و با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط جوانان استان کرمان ساخته شده است، با حضور وزیر ارتباطات برای اولین بار به نمایش گذاشته شد.

این انیمیشن شامل چهل اپیزود و حاصل کار تیمی ۱۵۰ نفر است.

گفتنی است وزیر ارتباطات در سفر به استان کرمان، مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افتتاح و بهره‌برداری می‌کند.