وزیر ارتباطات به کرمان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، در سفری دو روزه به استان کرمان، مجموعه‌ای گسترده از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افتتاح و بهره‌برداری می‌کند.

در این سفر ۳۴۷ پروژه با اعتباری بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله توسعه فیبرنوری روستایی، تقویت ارتباطات همراه در شهر و روستا، نصب و ارتقای صدها ایستگاه تلفن همراه و همچنین راه‌اندازی سایت‌های 5G در کرمان اجرا می‌شود.

این اقدامات با هدف گسترش پوشش ارتباطی، بهبود کیفیت اینترنت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر استان صورت می‌گیرد.