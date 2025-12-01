  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

وزیر ارتباطات به کرمان سفر کرد

کرمان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استقبال رسمی استاندار کرمان، وارد فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، در سفری دو روزه به استان کرمان، مجموعه‌ای گسترده از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افتتاح و بهره‌برداری می‌کند.

در این سفر ۳۴۷ پروژه با اعتباری بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله توسعه فیبرنوری روستایی، تقویت ارتباطات همراه در شهر و روستا، نصب و ارتقای صدها ایستگاه تلفن همراه و همچنین راه‌اندازی سایت‌های 5G در کرمان اجرا می‌شود.

این اقدامات با هدف گسترش پوشش ارتباطی، بهبود کیفیت اینترنت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر استان صورت می‌گیرد.

