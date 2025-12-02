  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

مخالفت مصر با پیشنهاد رژیم صهیونیستی درباره غزه

مخالفت مصر با پیشنهاد رژیم صهیونیستی درباره غزه

منابع رسانه‌ای به بی نتیجه بودن نشست میان رئیس سرویس اطلاعات مصر با مقام صهیونیست در قاهره اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، منابع مصری اعلام کردند که نشست حسن رشاد رئیس سرویس اطلاعات مصر با دیوید زینی رئیس سرویس شاباک رژیم صهیونیستی در قاهره بی نتیجه بوده است و طرف مصری با پیشنهادات تل آویو مبنی بر بازسازی انحصاری مناطق تحت اشغال این رژیم در جنوب نوار غزه و رها کردن دیگر مناطق مخالفت کرد.

وی تصریح کرد که مصر به توافقات نشست شرم الشیخ پایبند است. قاهره ملاحظاتی در خصوص نیروهای بین المللی که آمریکا به دنبال استقرار آنها در نوار غزه است دارد.

رشاد همچنین هشدار داد که نبود تضمین‌های جدی برای توقف تجاوزات هوایی از سوی تل آویو همچنان مانع این تلاش‌ها به شمار می‌رود به ویژه آنکه کشورهای زیادی در خصوص اعزام نیرو به نوار غزه شک و تردید دارند.

کد خبر 6675513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      هرچه آمریکا بگوید این نشست‌ها ثمربخش نیست آمریکا چشم طمع به نوارغزه بسته اینم میخاد بکند پایگاه براخودش واسراییل لعنتی ها

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها