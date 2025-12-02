مخالفت مصر با پیشنهاد رژیم صهیونیستی درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، منابع مصری اعلام کردند که نشست حسن رشاد رئیس سرویس اطلاعات مصر با دیوید زینی رئیس سرویس شاباک رژیم صهیونیستی در قاهره بی نتیجه بوده است و طرف مصری با پیشنهادات تل آویو مبنی بر بازسازی انحصاری مناطق تحت اشغال این رژیم در جنوب نوار غزه و رها کردن دیگر مناطق مخالفت کرد.

وی تصریح کرد که مصر به توافقات نشست شرم الشیخ پایبند است. قاهره ملاحظاتی در خصوص نیروهای بین المللی که آمریکا به دنبال استقرار آنها در نوار غزه است دارد.

رشاد همچنین هشدار داد که نبود تضمین‌های جدی برای توقف تجاوزات هوایی از سوی تل آویو همچنان مانع این تلاش‌ها به شمار می‌رود به ویژه آنکه کشورهای زیادی در خصوص اعزام نیرو به نوار غزه شک و تردید دارند.