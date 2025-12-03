به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نکسفون، بهعنوان یکی از شرکتهای زیر شاخه رسپینا، از راهاندازی اولین خطوط چهار رقمی دو طرفه در ایران خبر داده است؛ سرویسی که میتواند شیوه ارتباط تلفنی کسبوکارها با مشتریان را متحول کند. در این خدمت جدید، کسبوکارها میتوانند با استفاده از خطوط چهار رقمی نکسفون هم تماسهای ورودی را دریافت کنند و هم تماسهای خروجی خود را روی همان شماره کوتاه و بهیادماندنی برقرار کنند.
خطوط چهار رقمی نکسفون چیست و چه تفاوتی دارد؟
در سالهای اخیر بسیاری از برندها به دنبال شمارهای ثابت و ساده برای ارتباط تلفنی با مشتریان خود بودهاند. خطوط چهار رقمی نکسفون دقیقاً با همین هدف طراحی شدهاند؛ شمارههایی کوتاه که هم برای تماس گرفتن مشتری با شرکت استفاده میشوند و هم برای تماس گرفتن شرکت با مشتری.
تفاوت اصلی در دوطرفه بودن این سرویس است. در این مدل، زمانی که سازمان با مشتری تماس میگیرد، همان شماره چهار رقمی روی گوشی مخاطب نمایش داده میشود که او برای تماس با شرکت در ذهن خود حفظ کرده است. این یکپارچگی، تصویر منسجمتری از برند در ذهن مشتری ایجاد میکند و باعث میشود خطوط چهار رقمی نکسفون به بخشی از هویت ارتباطی سازمان تبدیل شوند.
نکسفون؛ زیر برند دادهپرداز رسپینا در حوزه ارتباطات سازمانی
نکسفون به عنوان زیر برند شرکت دادهپرداز رسپینا سالهاست در حوزه راهکارهای ارتباطی و تلفن سازمانی فعالیت میکند. حالا با معرفی خطوط چهار رقمی نکسفون، گام مهم دیگری در جهت سادهسازی و حرفهایتر کردن ارتباط تلفنی کسبوکارها برداشته است.
جایگاه حقوقی و فنی نکسفون در کنار شرکت دادهپرداز رسپینا، به این سرویس پشتوانهای سازمانی و قابل اتکا میدهد. کسبوکارها میتوانند مطمئن باشند که شماره چهار رقمی آنها تنها یک شماره ساده نیست، بلکه روی زیرساخت ارتباطی یک شرکت باسابقه در حوزه دیتاسنتر و ارتباطات بنا شده است.
دوطرفه بودن خطوط چهار رقمی نکسفون چه مزیتی دارد؟
مهمترین ویژگی این سرویس، دوطرفه بودن خطوط چهار رقمی نکسفون است. در بسیاری از مدلهای سنتی، شمارهای که مشتری برای تماس با شرکت استفاده میکند با شمارهای که سازمان از آن برای تماس با مشتری استفاده میکند، متفاوت است. این موضوع هم برای مشتری گیجکننده است و هم برای سازمان مدیریت ارتباط را سخت میکند.
در مقابل، با استفاده از خطوط چهار رقمی نکسفون:
تماسهای ورودی مشتریان روی همان شماره چهار رقمی دریافت میشود.
تماسهای خروجی سازمان به مشتری نیز از همان شماره چهار رقمی برقرار میشود.
مشتری همیشه یک عدد مشخص را به عنوان «شماره رسمی برند» میبیند.
این ساختار باعث میشود مشتری هنگام دیدن تماس ورودی از طرف سازمان، همان شماره آشنا را روی صفحه موبایل خود مشاهده کند؛ شمارهای کوتاه که قبلاً به عنوان راه ارتباطی با آن برند در ذهنش ثبت شده است.
نقش خطوط چهار رقمی نکسفون در برندینگ و اعتماد مشتری
شماره تماس، بخشی مهم اما اغلب نادیدهگرفتهشده از هویت برند است. وقتی یک شرکت از خطوط چهار رقمی نکسفون استفاده میکند، در واقع یک «آدرس تلفنی کوتاه» برای خود میسازد که بهراحتی در ذهن مخاطب میماند. این کوتاه بودن و ثبات شماره، در کنار دوطرفه بودن آن، به شکل قابل توجهی احساس اعتماد و رسمیت ایجاد میکند.
تماس گرفتن از سوی شمارهای ناشناس یا طولانی ممکن است برای برخی کاربران تردیدآمیز باشد؛ اما زمانی که مشتری یک شماره چهار رقمی آشنا را روی گوشی خود میبیند، راحتتر پاسخگو است و ارتباطی شفافتر شکل میگیرد. به همین دلیل، استفاده از خطوط چهار رقمی نکسفون میتواند به بهبود نرخ پاسخگویی و تعامل تلفنی کمک کند.
سادهسازی مدیریت ارتباط تلفنی با یک شماره واحد
سازمانهایی که بخشهای مختلفی مانند فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش دارند، معمولاً با تعدد شمارههای تلفن مواجه میشوند. این موضوع هم برای مشتری گیجکننده است و هم برای تیمهای داخلی، گزارشگیری و مدیریت تماس را پیچیده میکند.
استفاده از خطوط چهار رقمی نکسفون این مسئله را تا حد زیادی حل میکند. کسبوکار میتواند تمام ارتباطات تلفنی خود را روی یک شماره متمرکز کند؛ شمارهای که در عین کوتاه بودن، دوطرفه است و برای تمام تماسهای ورودی و خروجی مورد استفاده قرار میگیرد. این تمرکز، مسیر تحلیل دادههای تماس، پایش کیفیت ارتباط و برنامهریزی منابع انسانی را برای سازمان هموارتر میکند.
گامی جدید در تعریف شماره تماس سازمانی در ایران
راهاندازی اولین خطوط چهار رقمی دو طرفه در ایران توسط نکسفون را میتوان نقطه عطفی در تعریف «شماره تماس سازمانی» دانست. تا پیش از این، بسیاری از کسبوکارها یا از شمارههای ثابت طولانی استفاده میکردند یا برای تماس خروجی و ورودی دو شماره متفاوت در اختیار داشتند. اکنون با خطوط چهار رقمی نکسفون این امکان به وجود آمده است که برندها یک شناسه تلفنی واحد داشته باشند که نقش کانال اصلی ارتباط دوطرفه با مشتریان را بر عهده بگیرد.
نکسفون به عنوان زیر برند دادهپرداز رسپینا، با این اقدام تلاش کرده تا زبان ارتباطی جدیدی در بازار ارتباطات سازمانی تعریف کند؛ زبانی که بر سادگی، دوطرفه بودن و ماندگاری در ذهن مخاطب استوار است.
جمعبندی: خطوط چهار رقمی نکسفون، مسیری کوتاه تا ارتباطی پایدار
با راهاندازی خطوط چهار رقمی نکسفون، کسبوکارها در ایران به ابزاری دسترسی پیدا کردهاند که میتواند ارتباط تلفنی آنها را هم از نگاه مشتری و هم از نگاه مدیریت داخلی به سطحی حرفهایتر برساند. دوطرفه بودن این خطوط، کوتاه و بهیادماندنی بودن شمارهها و پشتوانه فنی شرکت دادهپرداز رسپینا، همگی دست به دست هم میدهند تا این سرویس به گزینهای جذاب برای برندهایی تبدیل شود که به دنبال تقویت هویت تلفنی و تجربه مشتری خود هستند.
در نهایت، میتوان گفت خطوط چهار رقمی نکسفون تنها یک فناوری جدید نیست؛ بلکه راهی تازه برای تعریف ارتباط تلفنی بین کسبوکارها و مشتریان است؛ ارتباطی که با یک شماره چهار رقمی شروع میشود، اما میتواند به رابطهای پایدار، مستمر و مبتنی بر اعتماد ختم شود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
