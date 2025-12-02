ماهشهر امروز رطوبت ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پایش ۲۴ ساعته ایستگاههای هواشناسی، بیشترین میزان رطوبت نسبی مربوط به ماهشهر با ۱۰۰ درصد و شادگان با ۹۸ درصد بوده است. همچنین در اهواز میزان رطوبت ۹۲ درصد، در آبادان ۹۰ درصد و در ایستگاه کشاورزی اهواز ۸۸ درصد ثبت شده است.
وی افزود: رطوبت هوا در هویزه ۸۴ درصد، شوش ۸۱ درصد، بستان ۸۰ درصد، هندیجان ۷۹ درصد، گتوند ۷۲ درصد و رامشیر ۷۱ درصد گزارش شده است. بر همین اساس دزفول ۶۹ درصد، امیدیه ۶۳ درصد، بهبهان ۵۲ درصد، رامهرمز ۵۱ درصد، ایذه ۵۰ درصد و لالی ۴۹ درصد رطوبت داشتهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: کمترین رطوبت ثبتشده در شبانهروز گذشته مربوط به آغاجاری، شوشتر و مسجدسلیمان با ۴۳ درصد بوده است.
سبزهزاری میانگین رطوبت نسبی ثبتشده در ۲۲ ایستگاه استان را ۶۷.۹ درصد اعلام کرد.
