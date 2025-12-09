شوش رطوبت ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، میانگین رطوبت نسبی استان به ۷۵ درصد رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، بیشترین رطوبت در ایستگاه‌های شوش (۱۰۰ درصد)، بستان (۹۶)، آبادان (۹۵)، اندیمشک (۹۳)، شادگان (۹۳)، ماهشهر (۹۲) و دزفول (۹۲ درصد) گزارش شده است.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین رطوبت نسبی در ایستگاه‌های کشاورزی اهواز (۸۷)، رامشیر و هویزه (۸۰)، هندیجان (۷۳)، اهواز (۷۲)، امیدیه (۷۰) و دزپارت (۶۹ درصد) ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در شرق و شمال خوزستان نیز ایستگاه‌های گتوند (۶۷)، رامهرمز (۶۴)، ایذه (۶۰)، مسجدسلیمان (۵۷)، آغاجاری (۵۶)، شوشتر (۵۵) و بهبهان (۵۱ درصد) رطوبت قابل توجهی داشتند؛ درحالی‌که پایین‌ترین میزان مربوط به لالی با ۴۹ درصد بوده است.

سبزه‌زاری افزود: رطوبت بالا به‌ویژه در شهرهای جنوبی موجب افزایش احساس شرجی، مه صبحگاهی و کاهش دید افقی شده است. با ادامه پایداری نسبی هوا انتظار می‌رود میزان مه و کاهش دید در نواحی ساحلی و مرکزی تا فردا صبح تداوم داشته باشد.

وی یادآور شد: داده‌های رطوبت نسبی ۲۲ ایستگاه فعال استان خوزستان هر روز ساعت ۱۰ صبح در سامانه پایش هواشناسی به‌روزرسانی و منتشر می‌شود.