وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در اغلب شهرهای خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۲۴ آذر ۱۴۰۴، رطوبت نسبی هوا در بخش عمدهای از شهرهای خوزستان به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده، شهرهای آبادان، اهواز، بستان، ماهشهر، بهبهان، اندیمشک، رامشیر، شادگان، شوش، شوشتر، دزفول، ایستگاه کشاورزی اهواز، گتوند، لالی و مسجدسلیمان رطوبت ۱۰۰ درصدی را تجربه کردهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: میزان رطوبت نسبی در شهرهای آغاجاری، امیدیه، رامهرمز و هندیجان به ۹۵ درصد، در ایذه به ۹۰ درصد و در دزپارت به عنوان کمترین میزان، ۶۵ درصد ثبت شده است.
سبزهزاری با بیان اینکه میانگین رطوبت نسبی استان ۹۶.۹ درصد گزارش شده است، گفت: تداوم رطوبت بالا میتواند منجر به ایجاد مه، کاهش دید افقی بهویژه در ساعات شب و صبحگاه و افزایش احتمال اختلال در ترددهای جادهای و هوایی شود.
