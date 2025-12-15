  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در اغلب شهرهای خوزستان

وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در اغلب شهرهای خوزستان

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت رطوبت نسبی ۱۰۰ درصدی در اغلب شهرهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۲۴ آذر ۱۴۰۴، رطوبت نسبی هوا در بخش عمده‌ای از شهرهای خوزستان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، شهرهای آبادان، اهواز، بستان، ماهشهر، بهبهان، اندیمشک، رامشیر، شادگان، شوش، شوشتر، دزفول، ایستگاه کشاورزی اهواز، گتوند، لالی و مسجدسلیمان رطوبت ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: میزان رطوبت نسبی در شهرهای آغاجاری، امیدیه، رامهرمز و هندیجان به ۹۵ درصد، در ایذه به ۹۰ درصد و در دزپارت به عنوان کمترین میزان، ۶۵ درصد ثبت شده است.

سبزه‌زاری با بیان اینکه میانگین رطوبت نسبی استان ۹۶.۹ درصد گزارش شده است، گفت: تداوم رطوبت بالا می‌تواند منجر به ایجاد مه، کاهش دید افقی به‌ویژه در ساعات شب و صبحگاه و افزایش احتمال اختلال در ترددهای جاده‌ای و هوایی شود.

کد خبر 6689814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها