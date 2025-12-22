سبزه زاری: رطوبت ۱۰۰ درصدی در بهبهان و مسجدسلیمان ثبت شد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز گذشته تا ۹:۳۰ امروز نشان می‌دهد بیشترین میزان رطوبت نسبی در ایستگاه‌های بهبهان و مسجدسلیمان با ۱۰۰ درصد ثبت شده است.

وی افزود: پس از این دو ایستگاه، گتوند با ۹۹ درصد، آبادان و اهواز با ۹۸ درصد و شوش نیز با همین میزان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ماهشهر و شادگان ۹۷ درصد، امیدیه و هندیجان ۹۵ درصد و بستان و کشاورزی اهواز ۹۴ درصد رطوبت را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: دزفول با ۹۳ درصد، آغاجاری با ۸۷ درصد، لالی با ۸۳ درصد، شوشتر با ۷۷ درصد، رامهرمز با ۷۵ درصد، ایذه با ۷۱ درصد و اندیمشک با ۶۷ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان رطوبت نیز در ایستگاه دزپارت با ۶۳ درصد ثبت شده است.

سبزه‌زاری بیان کرد: میانگین رطوبت نسبی در ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان طی این بازه زمانی ۸۹ درصد بوده است.