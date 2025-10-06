به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه گروه هنری آیتیست، همزمان با روز ملی کودک و رویداد کودک و محیط زیست، بیست و ششمین نمایشگاه عکس «دیوارها را برداریم» شامل ۳۰ تابلو عکس از پوریا قلیچ خانی، عکاس و پژوهشگر حوزه محیط زیست از روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در گالری محمد طاها مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح میشود.
محوریت و موضوع آثار در این تور نمایشگاه کشوری، بر ارتباط کودک و طبیعت متمرکز است.
پوریا قلیچ خانی کارشناس ارشد تنوع زیستی از دانشگاه شهید بهشتی، عضو انجمن عکاسان ایران و پیشگام در حوزه تلفیق «هنر و محیط زیست» درباره این تور نمایشگاه عکس میگوید: در عصر انقراض تجربه، کودکان ما در تبعید به سر میبرند؛ تبعیدی ناخواسته از سرزمین مادریشان، یعنی طبیعت. در برابر هیاهوی دیجیتال و سکوت دیوارهای سیمانی، من با دوربینم لحظات کوتاه، حقیقی و آزادانه آنها را در آغوش طبیعت ثبت میکنم. طبیعت، زبان مادری هر کودک است؛ زبانی که پیش از کلام، با غریزه و کنجکاوی درک میشود. من از میان دو جهانِ علم و هنر، این گفتگوی فراموششده را به تصویر کشیدهام. دوربین به من آموخت که کودکان، هنوز به شیوه اصیل، جهان را میبینند و در بازی با خاک و سنگ، قوانین بنیادین هستی را بیواسطه کشف میکنند. مجموعه «دیوارها را برداریم» تلاشی است برای برداشتن غباری که مدرنیته بر چشمان ما نشانده است. این قابها، لحظاتی از یک حقیقت جاری را ثبت کردهاند: روح انسان، تنها در پیوند با طبیعت است که آرام میگیرد و بالنده میشود. این نمایشگاه، دعوتی است برای آنکه جهان را دوباره از چشمان کنجکاو یک کودک ببینیم.
کیوریتوری این نمایشگاه عکس بر عهده آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست است.
علاقهمندان میتوانند از روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۶، در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.
نظر شما